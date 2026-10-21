Tres empresas integran el único consorcio que ofertó por el puente basculante del Ozama

Puente flotante sobre el río Ozama. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

Tres empresas conforman el Consorcio Constructor Río Ozama (CCRO), única asociación empresarial que presentó una oferta para diseñar, construir, montar y poner en operación el nuevo puente basculante sobre el río Ozama, destinado a sustituir el actual puente flotante.

La composición del consorcio aparece identificada en el acta notarial levantada durante la recepción de las propuestas: Antillean Construction Corporation, SRL; Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.; y Pontix Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. El consorcio fue representado durante el procedimiento por Carlos de los Santos.

Antillean Construction Corporation figura con Registro de Proveedores del Estado (RPE) número 9193, mientras Tradeco Infraestructura y Pontix Ingeniería y Construcción aparecen con registros provisionales y claves tributarias extranjeras.

La documentación del procedimiento muestra que el Consorcio Constructor Río Ozama fue el único oferente que depositó propuestas técnica y económica el 20 de julio. El acta de apertura consigna que no se presentó ningún otro competidor.

Tras superar la evaluación legal, financiera y técnica, el consorcio fue habilitado para la apertura de su oferta económica. El informe definitivo de los peritos concluyó que cumplía los requerimientos establecidos para pasar a la siguiente etapa.

RD$4,571 millones y una corrección aritmética

La propuesta económica inicialmente presentada por el consorcio ascendía a RD$4,570,747,724.95.

Durante la evaluación, los peritos detectaron una diferencia aritmética y corrigieron el monto hasta RD$4,571,074,834.28, un incremento de RD$327,109.33 respecto de la cifra originalmente consignada.

Ese fue finalmente el valor utilizado para la adjudicación.

La evaluación otorgó al consorcio 50 puntos por la oferta técnica y 40 por la económica, para una puntuación total de 90 puntos.

El Comité de Contrataciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones acogió la recomendación de los peritos y adjudicó el lote único por RD$4,571,074,834.28.

Conectará la avenida del Puerto con Villa Duarte

El informe económico describe la obra como la construcción de un puente basculante sobre el río Ozama que conectará la avenida del Puerto con la avenida Malecón, en Villa Duarte, y establece expresamente que sustituirá al puente flotante del Gran Santo Domingo.

La contratación incluye el diseño, construcción, montaje y puesta en operación de la estructura, además de sus componentes civiles, electromecánicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos y la readecuación del entorno.

La propuesta económica permite conocer con mayor detalle cómo está concebida la obra.

Uno de sus componentes centrales es el sistema que permitirá el movimiento de la sección basculante. El presupuesto incluye RD$332.02 millones para la fabricación y suministro del sistema de ascenso y descenso del tablero de la superestructura mecanizada, RD$36.23 millones para su instalación y RD$10.75 millones para la puesta en operación y las pruebas.

En conjunto, el apartado denominado "Sistemas basculante" suma aproximadamente RD$379 millones en la propuesta económica.

La documentación distingue además entre la superestructura del tramo fijo este y la correspondiente al puente basculante.

Para el tramo fijo se contemplan concreto hidráulico, acero de refuerzo, acero de presfuerzo, elementos prefabricados, parapetos metálicos, juntas de dilatación y drenajes. En el tramo móvil aparecen, entre otros elementos, acero estructural, concreto, parapetos y pavimento asfáltico.

Protecciones contra embarcaciones

La propuesta incorpora también sistemas destinados a proteger la estructura frente al tránsito marítimo.

El presupuesto contempla defensas marinas tipo Fentek o similares. Veinticuatro unidades de un tipo representan cerca de RD$104.99 millones y otras 16 unidades de mayor capacidad alcanzan aproximadamente RD$181.6 millones.

En conjunto, el renglón identificado como dispositivos de protección de estructura suma cerca de RD$288.09 millones.

Las cimentaciones incluyen estribos y pilas apoyados en pilotes de acero, con trabajos tanto en tierra como en agua. La propuesta contiene pilotes tubulares de diferentes diámetros y profundidades, incluyendo elementos que llegan hasta 64 metros.

Iluminación y señalización

El proyecto también contempla el suministro e instalación del alumbrado general del puente, postes, luminarias, sistemas de puesta a tierra y materiales diseñados para condiciones corrosivas.

La propuesta asigna alrededor de RD$14.89 millones al alumbrado general.

También aparecen señalización vertical, marcas viales, rayas separadoras de carriles, indicadores de obstáculos, elementos reflectantes y estructuras metálicas para señales.

El alcance económico, por tanto, va más allá del levantamiento de la estructura y comprende sistemas mecánicos, electricidad, iluminación, seguridad marítima, señalización, pavimentación y obras complementarias.

36 meses de mantenimiento

Los documentos entregados no contienen el cronograma de ejecución presentado por el consorcio ni permiten establecer con precisión cuántos meses tendrá para diseñar y construir el puente.

Sí aparece en la propuesta económica una partida específica denominada "Mantenimiento de estructura puente", calculada durante 36 meses y presupuestada en RD$70.77 millones.

Ese período corresponde al mantenimiento incluido en la oferta y no debe confundirse con el plazo de construcción.

El informe técnico confirma que, como requisito para participar, el oferente tuvo que entregar un cronograma de ejecución y un plan de trabajo, pero esos documentos no están reproducidos dentro de los expedientes suministrados.

Una licitación con cuatro cambios de calendario

El expediente permite establecer, en cambio, que el cronograma administrativo de la licitación fue modificado varias veces.

Una primera adenda, del 26 de febrero, trasladó la presentación de las ofertas del 10 de marzo al 10 de abril y movió la fecha prevista para la adjudicación del 16 de abril al 20 de mayo.

El 20 de marzo volvió a modificarse el calendario y las propuestas pasaron al 15 de abril. Cuatro días después, una nueva modificación llevó la recepción hasta el 15 de julio y desplazó la adjudicación prevista hasta el 27 de agosto.

Finalmente, una cuarta adenda, publicada el 24 de junio, fijó la recepción de ofertas para el 20 de julio, la apertura económica para el 13 de agosto y proyectó la suscripción del contrato para el 17 de septiembre.

Los documentos posteriores confirman que las ofertas fueron recibidas el 20 de julio, que la propuesta económica fue abierta el 13 de agosto y que el informe económico y la recomendación de adjudicación fueron emitidos el 3 de septiembre.