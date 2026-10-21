El Teleférico de Santo Domingo Oeste avanza en la construcción de sus estaciones, con trabajos de terminación en las tres estaciones del primer tramo y la llegada al país de casi la totalidad de las cabinas que utilizará el sistema de transporte, informó el arquitecto Enrique Méndez, encargado de la construcción de la obra.

Diario Libre tuvo acceso a la estación 1 del kilómetro 9 y confirmó el avance de los trabajos. Ya está instalada la parte electromecánica. También se labora en los cierres, las instalaciones, los pisos y otros detalles finales, mientras se preparan las partes de jardinería.

El sistema de transporte por cable está a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) que dirige el ingeniero Jhael Isa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia10-a4172249.jpg Las tres primeras estaciones están avanzadas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia35-2f93f7a3.jpg Estación tres en Pintura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia20-542a7aab.jpg Para final de mes se terminarían los trabajos de la primera etapa del proyecto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia33-copia-f5616ac9.jpg Enrique Méndez, encargado de la obra. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA) ‹ >

La construcción se inició el 2 de diciembre de 2024, contará con 125 cabinas y, de acuerdo con Méndez, ya en el país hay 124 por lo que solo falta una para completar el total previsto. Más de 30 cabinas ya están en el garaje de la estación del kilómetro 9.

Agregó que las unidades tienen un diseño más moderno que las utilizadas en las líneas anteriores del teleférico. Tienen la misma capacidad de la línea 2, de Los Alcarrizos: 10 personas sentadas y dos de pie.

Esta obra, que tiene por finalidad mejorar el transporte masivo en la ciudad, tiene una inversión inicial estimada de 250 millones de dólares y, se acuerdo con los constructores, beneficiará a cerca de 400,000 pasajeros.

La velocidad de operación también será similar a la de los sistemas existentes, según indicó el funcionario, quien destacó que el recorrido del Teleférico de Santo Domingo Oeste tendrá una demanda importante por las zonas que conectará, entre ellas Pintura y Haina, además de otros puntos estratégicos del trayecto.

Sobre el avance de las estaciones del primer tramo, señaló que la 3 también presenta un progreso significativo, mientras que la estación 2 se encuentra un poco más rezagada. Sin embargo, aseguró que los trabajos se desarrollan conforme al cronograma establecido.

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En funcionamiento a final de año

Para finales de este 2026, entrará en operación el primer tramo del teleférico, que conectará el kilómetro 9, Buenos Aires de Herrera y Pintura. Por este último punto pasan más de 20,000 pasajeros cada día.

Este proyecto será ampliado para conectar de igual forma con las comunidades de El Café de Herrera y Quitasueño en Haina, tramo que proyecta ser concluido para finales de 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia38-f4c0a0bb.jpg Vista del multimodal del kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia39-b913e695.jpg Terminal de Pintura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia37-ce489fb8.jpg Se trata de una moderna estructura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-avances-en-la-construccion-del-teleferico-en-sto-dgo-oeste-luduis-tapia40-84e3d582.jpg Otra vista de la terminal 3 de Pintura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Méndez informó, además, que la instalación de los cables está prevista para comenzar antes de que finalice 2026, una vez concluyan los preparativos correspondientes. Afirmó que todas las pilonas del primer tramo están disponibles y que se trabaja en los últimos detalles para iniciar esa fase.

En cuanto al segundo tramo, Méndez sostuvo que las estaciones 4, 5 y 6 también muestran avances, al igual que parte de las estructuras de soporte. Aunque los esfuerzos están concentrados en completar el primer tramo, aseguró que los trabajos de la segunda fase continúan de manera paralela.