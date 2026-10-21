La Caasd inicia saneamiento de la cañada en Villa Mella con inversión de RD$228.1 millones

Con el primer palazo se iniciaron los trabajos de rehabilitación de la cañada Boronota. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA. )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) inició los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Boronota, en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La obra contempla el cubrimiento de 869.22 metros de la cañada, con una inversión de RD$228.1 millones, y beneficiará a unos 12,000 habitantes.

El acto de inicio de los trabajos estuvo encabezado por el director de la Caasd, Felipe Suberví, y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también tenía previsto participar en la actividad, pero se excusó a través de Suberví.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/21102026-primer-oicazo-de-la-canada-boronota-en-villa-mella-luduis-tapia14-395a6aa6.jpg La parte de la cañada que será intervenida es de poco mas 869 metros. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Entre las comunidades beneficiadas figuran El Hoyo de Boronota, Maco Frío, El Esfuerzo de Paraíso y la calle Respaldo 28, en Villa Mella, cuyos residentes llevan años reclamando el saneamiento de la cañada debido al riesgo que representa para la salud y el medioambiente.

El proyecto incluye la construcción de 26 registros pluviales de hormigón armado, 54 registros sanitarios de ladrillo, cabezales e imbornales de tres parrillas, así como la instalación de tragantes pluviales y la construcción de 50 acometidas sanitarias.

Los trabajos también abarcan la construcción de 1,605 metros lineales de contenes y 1,602 metros cuadrados de aceras, la colocación de 4,814 metros cuadrados de carpeta asfáltica, la reparación de 50 viviendas, la instalación de iluminación exterior y la ejecución de trabajos de paisajismo.

El director de la Caasd, Felipe Suberví, manifestó que la obra hará realidad un anhelo de los residentes de las comunidades beneficiadas.

"Ya no habrá más quejas por el mal olor que desprende la cañada, ni sufrirán los desbordamientos y bloqueos por los desechos sólidos que atascan la cañada cuando llueve. Todo eso quedará en el pasado", expresó el funcionario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/396eafdc-f663-4496-9cff-0df92d8762f4-dcfacd09.jpg En la actividad participaron regidores y diputados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/c7e0a538-e230-414f-bcac-23101687ae03-4b0b443d.jpg Betty Gerónimo, alcaldesa de Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/e0b67e6e-46a9-4f00-a7c0-ff640eecf105-04835544.jpg Felipe Suberví, director de la Caasd. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Betty Gerónimo destaca importancia de la obra

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, agradeció al director de la Caasd y al presidente Luis Abinader por su interés en continuar llevando soluciones a las comunidades del municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"Hace poco estábamos dando el palazo en Guaricano; ahora estamos aquí, en Villa Mella, dejando iniciados los trabajos de saneamiento de esta cañada. Créanme que estamos muy contentos con lo que está pasando en cada barrio de este municipio", destacó la alcaldesa.

Con esta intervención, la Caasd da continuidad a su programa de rehabilitación de cañadas, mediante el cual ha intervenido un total de 63 kilómetros para su saneamiento, según informó la institución.