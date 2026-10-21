¿Usas el puente de La Barquita? Conoce los horarios de cierre y las prohibiciones de paso

El puente Gregorio Luperón tenia muchos años sin ser sometido a reparación. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Ministerio de Obras Públicas inicia la segunda fase de mantenimiento y reforzamiento preventivo del puente Gregorio Luperón, conocido como puente de La Barquita, en Sabana Perdida, en medio de la incertidumbre de residentes de la zona sobre el alcance definitivo de la intervención.

La preocupación de los moradores aumenta luego de que varias familias que habían construido viviendas en la cabecera sur de la estructura fueran desalojadas, una situación que ha generado interrogantes sobre el futuro del puente y las obras que se ejecutarán en el lugar.

Desde las 6:00 de la tarde de este martes 20 de octubre quedó suspendido el tránsito de vehículos pesados por el puente hasta nuevo aviso. Los vehículos livianos podrán circular de lunes a viernes, excepto entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, cuando la estructura permanecerá cerrada.

Durante los fines de semana, el cierre para vehículos livianos comenzará el sábado a la 1:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes a las 5:00 de la mañana. Las motocicletas y los peatones podrán continuar transitando, según las medidas anunciadas.

Entre los residentes circulan versiones distintas sobre el proyecto. Mientras algunos sostienen que se construirá un nuevo puente paralelo, otros aseguran que los trabajos corresponden a la reparación y el reforzamiento de la estructura existente.

Obras Públicas informó que la intervención forma parte de su programa nacional de inspección vial, orientado a preservar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de las infraestructuras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-derrumban-casas-por-construcciones-en-el-puente-gregorio-luperon-en-los-mina-luduis-tapia-1e7fea8e.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-derrumban-casas-por-construcciones-en-el-puente-gregorio-luperon-en-los-mina-luduis-tapia17-955a3e7d.jpg Equipos trabajan en la parte norte del puente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-derrumban-casas-por-construcciones-en-el-puente-gregorio-luperon-en-los-mina-luduis-tapia17-60786bed.jpg Las restricciones de circulación por el puente se inicia este martes con la prohibición de vehiculos pesados hasta nuevo aviso. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20102026-derrumban-casas-por-construcciones-en-el-puente-gregorio-luperon-en-los-mina-luduis-tapia12-b8e6fc3d.jpg Escombros donde habian viviendas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Un puente viejo

El puente Gregorio Luperón tiene 48 años de construido y constituye una vía importante para la conexión entre comunidades de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Durante la primera fase de los trabajos, la institución realizó mejoras en los tramos de ambos extremos del puente e inspeccionó la parte central. En esta segunda etapa, las labores se concentrarán en el mantenimiento y reforzamiento de ese tramo.

La intervención adquiere relevancia por la antigüedad de la estructura y por la necesidad de mantener condiciones adecuadas de seguridad para los conductores, motociclistas y peatones que la utilizan diariamente.

Para facilitar los trabajos, Obras Públicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), dispuso restricciones a la circulación.

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Rutas alternas

Las rutas fueron definidas según la procedencia y el destino de los conductores:

Desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional : tomar la avenida Charles de Gaulle , continuar por la carretera Mella y enlazar con la avenida San Vicente de Paúl.

hacia el : tomar la , continuar por la carretera Mella y enlazar con la avenida San Vicente de Paúl. Desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional: utilizar la avenida Charles de Gaulle en dirección a Villa Mella, continuar por la avenida Hermanas Mirabal y conectar con la avenida Máximo Gómez.

Los operadores del transporte público de superficie, incluidos autobuses y carros de concho, deberán ajustar sus recorridos y utilizar las vías alternas indicadas cuando sus operaciones coincidan con los horarios de cierre.

Como alternativa de movilidad, la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo continuará ofreciendo sus servicios con normalidad, según informaron las autoridades.

Asimismo, los cierres y desvíos se actualizarán en plataformas digitales de navegación, como Waze, para facilitar la planificación de los desplazamientos.