El puente basculante sobre el Ozama fue adjudicado y estará listo en dos años

Recreación del diseño del puente basculante que se construirá sobre el Río Ozama, presentada este 21 de octubre de 2026 en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gobierno dominicano informó este miércoles que ya fue adjudicada la construcción del puente basculante sobre el río Ozama, una obra que tendrá una inversión aproximada de 4,500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses.

Durante la presentación de los avances de las obras financiadas con los fondos de Aerodom, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que actualmente se realizan los trámites para entregar al contratista un anticipo equivalente al 20 % del monto de la obra, es decir, más de 900 millones de pesos.

La construcción estará a cargo del Consorcio Constructora Río Ozama, integrado por empresas mexicanas y dominicanas con experiencia en proyectos similares.

El proyecto contempla el diseño y la construcción de una nueva estructura que estará ubicada unos 80 metros al sur del actual puente flotante, entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Aunque el plazo de ejecución es de dos años, las autoridades manifestaron su intención de reducir el tiempo de construcción para adelantar la entrega.

"Eso está estipulado que se haga en 24 meses, nosotros queremos un poco acortar, a ver si podemos acortar la fecha de entrega, pero es una obra también de gran significación", expresó Estrella.

Sustituirá al puente flotante

El nuevo puente basculante sustituirá al actual puente flotante, que lleva casi 30 años en funcionamiento y cuya apertura para permitir el paso de embarcaciones provoca interrupciones del tránsito vehicular de entre dos y tres horas.

A diferencia de la estructura actual, el nuevo puente contará con dos brazos móviles que se levantarán para permitir el tránsito marítimo por el río Ozama, mediante un sistema similar al utilizado en los puentes del sector Brickell, en Miami, Estados Unidos.

Según estimaciones ofrecidas anteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, este mecanismo permitirá reducir a unos 15 minutos el tiempo de interrupción del tránsito cuando sea necesario abrir el puente para el paso de embarcaciones.

La infraestructura mantendrá la conexión entre la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, antigua avenida del Puerto, y el Malecón de Villa Duarte.

El diseño deberá garantizar el paso de distintas embarcaciones, incluidos botes, yates, remolcadores, buques y barcazas generadoras, sin afectar de manera permanente la navegación hacia los ríos Ozama e Isabela.

Tendrá una vida útil superior a 100 años

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el puente tendrá una vida útil superior a 100 años y contará con sistemas estructurales, mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos para garantizar su funcionamiento.

La contratación incluye la ingeniería de detalle, la construcción, el montaje, las pruebas y la puesta en operación de la estructura, además de la readecuación de su entorno.

El plazo de 24 meses contempla todas las etapas del proyecto, incluidas las pruebas necesarias para su entrada en funcionamiento.