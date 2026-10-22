Caasd anuncia un metro cúbico adicional de agua por segundo para Santo Domingo Norte

En los próximos días, los residentes en Santo Domingo Norte recibirán un metro cúbico adicional de agua del trasvase del acueducto Barrera de Salinidad, con lo que mejorará la oferta en ese municipio en más de 22 millones de galones por día, informó el director de la Caasd, Felipe Suberví.

Suberví explicó que la obra forma parte de los compromisos asumidos por el presidente de la República y permitirá aumentar la cantidad de agua disponible para los residentes de esas comunidades, como parte de las acciones dirigidas a mejorar el servicio en esa demarcación.

El funcionario informó que ya se realizan trabajos para conectar la línea principal con una tubería de 20 pulgadas, cuyo empalme estaba en proceso de terminación. Indicó que en los próximos días se realizarán las pruebas correspondientes para incorporar el caudal adicional a las redes de distribución.

Más agua para Santo Domingo Norte

Precisó que el trasvase permitirá disponer de un metro cúbico adicional por segundo, aparte del agua que actualmente reciben los sectores beneficiados que conforman el municipio Santo Domingo Norte de la provincia Santo Domingo.

El director de la Caasd destacó la capacidad del acueducto Barrera de Salinidad, cuya entrega se produjo en febrero pasado, y señaló que la infraestructura tiene una capacidad de bombeo de seis metros cúbicos por segundo, equivalente a más de 100 millones de galones de agua, según sus declaraciones.

Suberví sostuvo que el objetivo es fortalecer el abastecimiento en Santo Domingo Norte y responder a las necesidades de los residentes, quienes podrán comprobar los resultados una vez que concluyan las conexiones y las pruebas del sistema.

Los campos de pozo son la principal fuente de agua para los residentes en los distintos barrios del municipio Santo Domingo Norte.





Reiteró el compromiso de la Caasd de continuar ejecutando las obras necesarias para mejorar los servicios de agua potable en Santo Domingo Norte y aseguró que la institución trabaja para que el trasvase entre en funcionamiento lo antes posible.