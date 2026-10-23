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El puente flotante estará cerrado hasta el mediodía del sábado

Los conductores podrán utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte

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    El puente flotante estará cerrado hasta el mediodía del sábado
    Puente flotante sobre el río Ozama. (FOTO CEDIDA POR EL MOPC)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el puente flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular este sábado, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

    La institución explicó que la medida responde a la salida de la embarcación MV Sabre Spirit de las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp. SRL.

    Rutas alternas recomendadas

    Durante ese período, el puente flotante, que conecta el Distrito Nacional con Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio. Por tal motivo, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar las precauciones necesarias y utilizar rutas alternas.

    • El MOPC recomendó utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch para trasladarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos de circulación.
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