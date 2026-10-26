La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) corrigió 5,412 averías en las redes de agua potable entre enero y abril de 2026, frente a las 2,783 reparadas en el mismo período de 2025. El aumento, de un 94.5 %, se atribuye al Plan de Zona, puesto en marcha en noviembre de 2025, según Luis Salcedo, subdirector de Operaciones de la institución.

El programa abarca 1,118 barrios y urbanizaciones del Gran Santo Domingo, donde residen cerca de cuatro millones de habitantes. Combina una reorganización territorial de las brigadas con la incorporación de personal y equipos para atender las fugas y mejorar el mantenimiento del alcantarillado sanitario.

Hasta agosto de 2026, las reparaciones de averías de agua potable sumaban 13,156, un 58.73 % más que las 8,288 reportadas para todo 2025. En las redes sanitarias, el mantenimiento alcanzaba 1,155,644 metros lineales, frente a los 1,069,119 registrados el año anterior, una diferencia del 8.09 %. Estas cifras comparan el acumulado de ocho meses con el total anual previo.

Salcedo explicó que la distribución de las brigadas y la disponibilidad de maquinarias permiten trabajar en varios puntos a la vez, agilizar la respuesta a los reclamos y reducir las pérdidas de agua por fugas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/foto-web34-4d0c38d1.jpg Colaboradores de la Caasd trabajan con sistema de alcantarillado en Santo Domingo. (CEDIDA POR LA CAASD)

Más mantenimiento del alcantarillado

Durante el primer trimestre de 2026, la Caasd dio mantenimiento a 377,794 metros lineales de tuberías y acometidas sanitarias, frente a aproximadamente 229,000 en igual período de 2025, un aumento cercano al 65 %.

En enero se intervinieron 102,294 metros, frente a unos 89,000 un año antes; en febrero, 93,800, en comparación con 58,000; y en marzo, 181,700, frente a 82,000. Este indicador mide la longitud de las redes atendidas, no el número de averías solucionadas.

Para estas labores, la entidad dispone de cuatro camiones hidrosuccionadores y proyecta incorporar entre cinco y siete adicionales, de distintos tamaños, para operar tanto en avenidas como en calles estrechas.

Organización territorial

La Caasd agrupó sus 48 sectores catastrales en 26 zonas operativas, cada una a cargo de un ingeniero responsable de supervisar los trabajos, dar seguimiento a las denuncias y coordinar las respuestas.

La distribución comprende cuatro grandes áreas: noroeste, suroeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Esta última es la de mayor extensión territorial, con 382 barrios, mientras que Santo Domingo Norte cuenta con 234.

Según Salcedo, esta estructura permite asignar recursos de acuerdo con las necesidades de cada demarcación y mantener contacto directo con las juntas de vecinos y los dirigentes comunitarios para verificar sus reclamos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/22102026-entrevista-y-operativo-cassd-dare-collado77a9757-5b454b4a.jpg Luis Salcedo, director de Operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Inversión en equipos

La institución destinó más de 1,000 millones de pesos al equipamiento de esta etapa del programa. Una parte importante de los recursos provino de fondos propios, indicó el funcionario.

Entre las adquisiciones figuran 12 retroexcavadoras, cuatro minicargadores, los cuatro camiones hidrosuccionadores y 13 camiones de volteo: nueve de tres metros cúbicos, dos de seis y dos de 18.

También se incorporaron 35 camiones para las brigadas, 15 camionetas de doble cabina, otros vehículos para el personal, motocicletas, grúas y equipos para transportar maquinaria pesada.

El programa contempla reforzar las labores de albañilería y la reposición de aceras, contenes y pavimento afectados por las excavaciones, para evitar que las reparaciones de tuberías dejen daños sin corregir en las vías.

Problemas de suministro

Los ingenieros de cada zona también deben identificar las causas de la baja presión y las interrupciones prolongadas del servicio. Las evaluaciones buscan determinar si se deben a válvulas dañadas, tuberías deterioradas, conexiones pendientes o limitaciones en la producción de agua.

Salcedo citó intervenciones en El Cacique, el sector 30 de Mayo y la Zona Universitaria. En esta última, las brigadas detectaron conexiones que aparentemente habían quedado pendientes desde la construcción de la línea del Metro.

Los trabajos incluyeron empalmes con una tubería de 12 pulgadas situada en la avenida Correa y Cidrón, lo que permitió recuperar conexiones y mejorar el servicio en el área intervenida, explicó.

Para sectores que requieren soluciones de mayor alcance, informó que se habían sorteado las obras de 28 pozos, en fase de equipamiento al momento de la entrevista, y que estaba previsto anunciar otro proceso para contratar aproximadamente 60 adicionales.

Reposición de tapas

La Caasd contrató la fabricación de 1,000 tapas para registros del alcantarillado sanitario. Había recibido alrededor de 200 y esperaba las 800 restantes, destinadas a atender las denuncias por estructuras faltantes que representan un riesgo para peatones y conductores.

Salcedo valoró como positivos los resultados del programa. Su continuidad deberá permitir evaluar si el aumento de las intervenciones se traduce en menos averías recurrentes y un abastecimiento más confiable para los usuarios.