Alcaldía del Distrito Nacional despliega más de 500 brigadistas ante las lluvias por vaguada

Brigadistas trabajando durante la lluvia. ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) informó este martes que desplegó a más de 500 brigadistas para mitigar los efectos de las lluvias que afectan la capital debido a una vaguada.

Mediante una nota de prensa, el cabildo explicó que más de 230 miembros de la Dirección de Aseo Urbano se encuentran en las calles realizando labores de limpieza y cuneteo, además de la habitual recogida de desechos sólidos que llevan a cabo los camiones compactadores en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

A estas labores se suman brigadistas de otras dependencias operativas, entre ellas las direcciones de Gestión Ambiental, Defensoría y Uso de Espacios Públicos, Obras Comunitarias e Infraestructura Urbana, que trabajan para reducir el impacto de las precipitaciones.

Respuesta de Bomberos

El cabildo informó que 120 miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional permanecen en servicio para responder ante cualquier emergencia que pueda surgir como consecuencia de las lluvias. El organismo de socorro dispone de 17 unidades de rescate, incluidas unidades especializadas en rescate acuático.

La Alcaldía aseguró que mantiene una coordinación permanente con las juntas de vecinos y los líderes comunitarios, a fin de recibir de manera oportuna las informaciones sobre incidentes y agilizar la respuesta ante cualquier eventualidad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la incidencia de una vaguada continuará generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país, por lo que varias demarcaciones permanecen bajo alerta.