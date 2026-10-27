Alcaldía del Distrito Nacional pide evitar basura en las calles para prevenir inundaciones

Gran cantidad de basura obstruye el sistema de drenaje de la ciudad. ( CEDIDA POR LA ADN. )

La Alcaldía del Distrito Nacional llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en calles y aceras para impedir que los residuos obstruyan los filtrantes e imbornales y dificulten el drenaje del agua durante las lluvias.

El cabildo advirtió que entre los desechos que suelen acumularse en estas estructuras figuran botellas y fundas plásticas, así como objetos de mayor tamaño, como neumáticos y sillas de ruedas.

La institución insistió en que los residentes y comerciantes deben mantener limpios los frentes de sus viviendas y establecimientos para evitar que los residuos sean arrastrados por las lluvias hacia el sistema de drenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-121740-pm-6d8e27dc.jpeg Botellas y fundas plásticas que obstruían el drenaje fluvial. https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-121741-pm-a1c449d0.jpeg Botellas y fundas plásticas que obstruían el drenaje fluvial. ‹ >

Aunque el llamado cobra mayor relevancia ante los pronósticos de lluvias, la Alcaldía sostuvo que mantener las vías públicas libres de basura debe ser una práctica cotidiana y no limitarse a los días en que se esperan precipitaciones.

Brigadas trabajan en puntos críticos

La Alcaldía informó que, por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, sus brigadas continúan las jornadas programadas de limpieza de filtrantes e imbornales en distintos sectores de la capital, con énfasis en los puntos identificados como críticos durante las lluvias.

El cabildo señaló que la efectividad de estos trabajos también depende de la colaboración ciudadana, debido a que la acumulación de residuos puede obstruir las estructuras que permiten el drenaje del agua de lluvia y causar dificultades en calles y sectores.

La institución indicó que mantener el sistema de drenaje libre de desechos contribuye a proteger las viviendas, facilitar el tránsito vehicular y peatonal y reducir los riesgos de inundaciones.

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