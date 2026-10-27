Expropiaciones frenan hasta enero la expansión del Metro en Villa Mella

Lugar de partida de la expansión de la primera línea del Metro de Santo Domingo en foto tomada en 2025. ( ADALBERTO DE LA ROSA )

Los trabajos de construcción de la expansión de la Línea 1 del Metro en Villa Mella permanecerán pausados hasta enero de 2027.

Durante el último trimestre de este año, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) priorizará los pagos de expropiaciones pendientes, que rondan los 448 millones de pesos, informó Jhael Isa, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

Isa sostuvo que la pausa no significa que el proyecto se retrase, sino que han "priorizado los pagos de expropiaciones previo a la ejecución de las actividades de obra". Explicó que esos trabajos podían quedar interrumpidos si se iniciaba la construcción antes de liberar los terrenos.

"Lo que estamos haciendo es en este trimestre, entre este mes de octubre y diciembre, liberando todos los pagos que liberan la zona de trabajo para que en enero se reinicien los trabajos" Jhael Isa Director de la EMT “

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Añadió que no tiene sentido construir una columna y luego interrumpir la obra para completar otra estructura.

Los pagos previstos hasta diciembre liberarían el primer tramo, que llega hasta la primera estación, pero todavía quedarían pendientes las expropiaciones del tramo para la segunda estación.

Isa explicó que, mientras construyen el primer tramo, tramitarán los pagos del siguiente, para avanzar de forma escalonada. "Ahora nosotros liberamos un tramo y en lo que construimos el tramo uno, liberamos las expropiaciones del tramo dos y así sucesivamente", indicó.

El monto de 448 millones de pesos es aproximado, porque todavía no se han negociado todos los expedientes. Isa dijo que la institución se reúne una vez al mes con los comerciantes para que puedan verificar el avance de sus casos.

Obra está entre 30 % y 40 %

Sobre el avance físico, estimó que la obra está entre un 30 % y un 40 %. Para diciembre de 2027 calculó que la construcción civil podría alcanzar entre un 70 % y un 80 %, aunque dijo que, según la planificación, también podría llegar al 100 %.

Dos estaciones La expansión contempla dos estaciones. Isa proyectó entregar la primera para diciembre de 2027. La segunda estará cerca del supermercado Liverpool, pero todavía evalúan el terreno y el diseño.

No indicó cuándo estaría lista y dijo que la terminación de las estaciones dependerá de equipos electromecánicos internacionales que aún están cotizando para su adquisición.

Isa afirmó que el calendario se mantiene, pero la fecha que dio para la primera estación contrasta con el plazo anunciado al inicio de la obra. El 6 de marzo de 2024, cuando el presidente Luis Abinader encabezó el primer picazo, el Gobierno informó que la entrega estaba prevista en unos 36 meses, alrededor de marzo de 2027.

La primera estación se proyecta nueve meses después del plazo fijado para entregar la expansión completa.