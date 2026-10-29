Intrant restablece semáforos tras fallas provocadas por las lluvias

Semáforo en funcionamiento ubicado en la avenida Albert Thomas, Distrito Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que restableció los semáforos en distintos puntos del país que habían presentado cortocircuitos, fallas energéticas, apagones e intermitencias en las luces tras las intensas lluvias registradas el pasado martes.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que sus brigadas técnicas trabajaron de manera continua en distintos puntos del Gran Santo Domingo para atender las averías y monitorear el funcionamiento de los cruces.

Entre los puntos donde fue restablecido el servicio figuran las intersecciones de la avenida Padre Castellanos con Albert Thomas; Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño; Ortega y Gasset con Nicolás de Ovando; Nicolás de Ovando con Duarte; John F. Kennedy con Tiradentes; Luperón con Gustavo Mejía Ricart; Pedro Henríquez Ureña con Rosa Duarte; México con Rosa Duarte, y la avenida Francisco Alberto Caamaño, próximo al puente flotante.

También fueron restablecidos los semáforos en Lope de Vega con Euclides Morillo; Tiradentes con Emilio A. Morel, y Tiradentes con San Martín.

En Santo Domingo Este, los trabajos alcanzaron las intersecciones de la avenida Ecológica con Encarnación Mendoza; San Isidro con Palmeras Orientales; España con Mirador del Este, en el entorno del Plan Social; autopista Las Américas con Sabana Larga, y avenida San Vicente de Paúl con Juan Pablo Duarte.

Además, otros cruces entraron en servicio luego del restablecimiento del suministro eléctrico, entre ellos San Vicente de Paúl con Club de Leones, Charles de Gaulle con Orlando Martínez y la autopista San Isidro con Charles de Gaulle.

Brigadas 24 horas

El director del Intrant, Juan Manuel Méndez García, dispuso que las brigadas permanezcan activas de manera permanente, las 24 horas, para dar respuesta ante las lluvias que afectan el territorio nacional.

La institución señaló que las averías registradas hasta el momento están resueltas casi en su totalidad, mientras sus brigadas continúan trabajando en los puntos que aún presentan inconvenientes.

Entre las intersecciones pendientes de atención mencionó Charles de Gaulle con calle Orlando Martínez; autopista San Isidro con avenida Charles de Gaulle, y Nicolás de Ovando con avenida Duarte.

El Intrant informó que sus técnicos mantienen el monitoreo de la red semafórica para verificar el funcionamiento de los dispositivos, atender cualquier incidencia y procurar que las intersecciones operen en condiciones óptimas.