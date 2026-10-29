Extensión del Metro de Villa Mella se paraliza con el 36.2 % de su presupuesto sin ejecutar

La ampliación de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo partiría desde la estación Hermanas Mirabal, en Villa Mella. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Con el 36.2 % de su presupuesto vigente para 2026 aún sin ejecutar, se paralizaron a mediados de octubre los trabajos de extensión de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo, que conectará la estación Mamá Tingó, en la avenida Hermanas Mirabal, en Villa Mella, con el sector de Punta, en Santo Domingo Norte.

Según los datos de ejecución del gasto del Gobierno Central, publicado por el Ministerio de Hacienda y Economía, al 23 de octubre en la obra se habían gastado 774.7 millones de pesos de los 1,214 millones disponibles para este año, lo que equivale al 63.8 % de la partida presupuestaria

Sin embargo, a pesar de que comunitarios reclaman mayor celeridad en los trabajos, debido al impacto positivo que tendría la obra en la movilidad cotidiana de los residentes, la construcción de la ampliación del sistema de transporte permanecerá pausada hasta enero de 2027.

Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, quien señaló que durante el último trimestre de este año se priorizarán los pagos pendientes por expropiaciones, cuyo monto ronda los 448 millones.

La obra tenía un presupuesto inicial de 1,400 millones para 2026, pero este fue reducido en 186 millones, hasta situarse en 1,214 millones.

Gobierno contempla la ampliación de la Línea 2

Las autoridades continúan apostando por el Metro de Santo Domingo para fortalecer el sistema de transporte público y contribuir a reducir los congestionamientos que afectan las calles y avenidas del Gran Santo Domingo.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla 1,465.6 millones para la ampliación de la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, según el Informe Explicativo y Marco Presupuestario de Mediano Plazo, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

La asignación figura entre las principales intervenciones de inversión pública identificadas en el documento para el próximo ejercicio fiscal, junto con obras de infraestructura vial, proyectos eléctricos, iniciativas de saneamiento y otras inversiones en transporte.

Otro de los proyectos destacados para 2027 es el Monorriel de Santiago de los Caballeros, para el cual se contempla una inversión de 6,371 millones de pesos.

El informe también recoge datos sobre la inversión pública correspondiente al primer semestre de 2026. Entre los proyectos que recibieron recursos durante ese período figura la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, en los tramos Alcarrizos-Luperón, con 2,421.4 millones.

Nuevas obras de transporte

En el apartado sobre las proyecciones presupuestarias de mediano plazo, el documento menciona la construcción del monorriel de Santo Domingo y la ampliación de la Línea 1B del Metro entre los proyectos vinculados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el período 2028-2030.

El informe proyecta incrementos presupuestarios para esa institución que promediarían 8,800 millones de pesos entre 2028 y 2030, asociados en un 90 % a mayores apropiaciones para gastos de capital.

No obstante, esa cifra corresponde al incremento proyectado del presupuesto del ministerio y no exclusivamente a las dos obras de transporte mencionadas.

El documento también registra la transición institucional de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) hacia la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), S. A., como parte de los procesos de reforma y modernización del Estado.

También contempla transferencias a la EMT en la programación de mediano plazo, sin especificar en ese apartado un monto individual para dichas transferencias en 2027.

Luis Silva Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.