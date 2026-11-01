Anuncian desvíos en la autopista Duarte por trabajos en distribuidores de Jarabacoa y Jeremías

Mapa satelital de la autopista Duarte con la ubicación de los tramos intervenidos y las rutas alternas habilitadas por el MOPC para el desvío del tránsito en los distribuidores de Jarabacoa y Jeremías, en La Vega. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MOPC )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció desvíos en dos tramos de la autopista Duarte debido a los trabajos que se ejecutan en los puentes distribuidores de Jarabacoa y Jeremías, en La Vega, a partir de este lunes 2 de noviembre.

En el distribuidor de Jarabacoa, el tránsito en dirección Santiago-Santo Domingo por la autopista Duarte estará suspendido en el tramo intervenido.

Para mantener la circulación, los conductores deberán utilizar la rampa derecha del distribuidor, habilitada para ese sentido.

Mientras que en el distribuidor Jeremías, en La Vega, será cerrado el tránsito en dirección Santo Domingo-Santiago por la autopista Duarte.

En este punto también se mantendrá habilitada la rampa del lado derecho para permitir la circulación vehicular.

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Medidas para orientar a los conductores

El MOPC informó que las rutas alternas estarán identificadas mediante señales informativas y de desvío instaladas antes de los puntos donde los conductores deberán cambiar de recorrido.

Asimismo, se establecerá una velocidad máxima temporal de 50 kilómetros por hora, con señalización preventiva colocada aproximadamente un kilómetro antes de cada desvío.

Las operaciones contarán con el apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), que ofrecerán asistencia al tránsito vehicular y peatonal en las zonas intervenidas.