Higüey compra 16 camiones por RD$130.8 millones, el 15 % de su presupuesto

Los nuevos camiones destinados a la recogida de desechos sólidos en Higüey. ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE HIGÜEY )

La Alcaldía de Higüey anunció este lunes la incorporación de 16 camiones destinados a la recogida de desechos sólidos y al transporte de materiales, mediante una inversión de 130.8 millones de pesos, equivalente al 15.4 % del presupuesto municipal aprobado para 2026, que asciende a 850.5 millones de pesos.

La adquisición, presentada este lunes por la alcaldesa Karina Aristy, representa uno de los compromisos económicos relevantes de la administración municipal en un año en el que el presupuesto del cabildo se redujo en 59.5 millones de pesos respecto a 2025, cuando ascendió a 910 millones de pesos.

La inversión fue financiada con 85.8 millones de pesos de recursos municipales y un aporte extraordinario de 45 millones de pesos del Gobierno central, según informó Aristy durante el acto de entrega celebrado en la explanada de la Basílica de Higüey.

Esto significa que el Ayuntamiento aportó el 65.6 % del costo y el Gobierno central el 34.4 % restante.

La compra comprende diez camiones compactadores Mitsubishi, modelo 2027, con capacidad de 11 yardas cúbicas; dos camiones multifuncionales con sistema hooklift y cajas de 20 yardas cúbicas; tres camiones de volteo JAC K3, con capacidad de 22 metros cúbicos, y otro Forland de 3.5 metros cúbicos. También incluye una rampa de descarga.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/whatsapp-image-2026-11-02-at-82623-pm-28c27825.jpeg En el centro, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, al presentar este lunes los nuevos camiones destinados a la recogida de desechos sólidos y al transporte de materiales. (FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA DE HIGÜEY)

Una compra superior a la planificación inicial

El Plan Anual de Compras y Contrataciones de 2026, publicado en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (Sismap), contemplaba inicialmente 103.5 millones de pesos para adquirir 13 vehículos ligeros y pesados.

La planificación incluía seis camiones recolectores, dos volquetas y cinco vehículos ligeros. Sin embargo, la adquisición anunciada alcanza 130.8 millones de pesos, un incremento del 26.4 % frente a la estimación original.

La diferencia también responde a una variación en la cantidad y los tipos de vehículos contemplados. El plan inicial incluía seis compactadores, mientras que la entrega anunciada comprende diez.

Por su parte, la licitación pública nacional identificada como Ayuntamiento Higüey-CCC-LPN-2026-0001, publicada en agosto, estableció un presupuesto de referencia de 135 millones de pesos y contemplaba 21 vehículos, incluidos cinco camionetas de doble cabina.

La información suministrada por la Alcaldía sobre la entrega de este lunes solo identifica 16 camiones. No precisa si las cinco camionetas contempladas en el procedimiento también fueron adquiridas, quedaron pendientes de entrega o fueron excluidas de la adjudicación.

Tampoco identifica a las dos empresas que, según el director municipal de Compras, Philip Rijo, resultaron adjudicatarias, ni ofrece el desglose del precio de cada unidad.

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El peso de la inversión en el presupuesto municipal

La magnitud de la compra también puede medirse frente a otras asignaciones municipales.

El Concejo de Regidores aprobó 74.4 millones de pesos para el presupuesto participativo de 2026, destinado a proyectos seleccionados mediante mecanismos de participación comunitaria.

La adquisición de los vehículos supera esa cantidad en 56.4 millones de pesos, aunque ambas asignaciones corresponden a finalidades diferentes y la comparación no implica que se hayan transferido recursos de una partida a otra.

La formulación presupuestaria original publicada por Digepres tampoco presenta una asignación específica en el renglón de bienes muebles, inmuebles e intangibles para el Ayuntamiento de Higüey. La nota institucional no detalla las modificaciones presupuestarias que respaldaron la adquisición.

El desafío de mejorar la recogida de basura

La alcaldesa Karina Aristy sostuvo que los nuevos equipos permitirán fortalecer los servicios municipales y atender las necesidades de los diferentes sectores de Higüey.

"Esto que estamos entregando no es cualquier cosa, son equipos nuevos y debemos cuidarlos", expresó.

La incorporación de los camiones aumenta la disponibilidad de equipos para las operaciones municipales. Sin embargo, la Alcaldía no presentó indicadores que permitan establecer cuánto crecerá la capacidad diaria de recolección, cuáles sectores recibirán una mayor frecuencia del servicio o qué reducción se espera en los tiempos de recogida.

Tampoco informó los costos adicionales de combustible, mantenimiento y personal que supondrá la operación de las nuevas unidades.

La eficacia de la inversión dependerá de su incorporación a las rutas de recogida, su mantenimiento y la continuidad del servicio.

Aristy anunció que la administración municipal continuará adquiriendo equipos y maquinarias para otras labores, entre ellas la señalización y pintura de calles, sin precisar el monto de las próximas inversiones.

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