Intrant prevé implementar la "revista vehicular" en el primer semestre de 2027

La puesta en marcha de la inspección técnica vehicular busca establecer un mecanismo formal de evaluación de las condiciones de los vehículos que circulan en el territorio nacional. ( DL/ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó este miércoles que prevé implementar la inspección técnica vehicular, conocida como "la revista", durante el primer semestre de 2027.

El director ejecutivo de la institución, general retirado Juan Manuel Méndez García, explicó -vía nota de prensa- que el organismo trabaja junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas para determinar el mecanismo que permita poner en funcionamiento el servicio en el menor tiempo posible.

"Actualmente, el Intrant se encuentra trabajando de la mano con la Dirección de Compras y Contrataciones para buscar la vía más expedita que permita implementar este servicio a partir del primer semestre del año entrante", indicó Méndez.

El funcionario señaló que los trabajos se desarrollan conforme a las disposiciones de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y en cumplimiento de las instrucciones para materializar el proyecto.

Realiza levantamientos

Como parte de los preparativos, el Intrant realiza los levantamientos necesarios para establecer las condiciones de funcionamiento del sistema y trabaja en la certificación de los talleres automotrices interesados en ofrecer el servicio.

La iniciativa también contempla la certificación de los técnicos que estarán a cargo de las inspecciones. Estos profesionales deberán acreditar sus conocimientos y contar con la autorización correspondiente para validar los resultados de las evaluaciones.