MOPC mantiene restricciones al tránsito en el puente de La Barquita por trabajos de mantenimiento

Trabajos en el puente La Barquita. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recordó este miércoles que mantiene las restricciones al tránsito en el puente Gregorio Luperón, conocido como La Barquita, debido a los trabajos de mantenimiento y reforzamiento preventivo que se realiza en la estructura.

La institución explicó, vía comunicado, que las labores forman parte del programa nacional de inspección vial, cuyo objetivo es preservar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil del puente.

Según el MOPC, durante la primera fase se realizaron mejoras en los tramos de ambos extremos de la estructura, además de una inspección del tramo central. En la segunda etapa están previstos los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de esa parte del puente.

Como parte de las medidas de seguridad, coordinadas con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), se mantendrá el siguiente esquema de circulación:

Vehículos pesados: tienen prohibido el tránsito por el puente hasta nuevo aviso.

Vehículos livianos: no podrán circular de lunes a viernes, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Fines de semana: el cierre para vehículos livianos comenzará los sábados a la 1:00 de la tarde y se extenderá hasta los lunes a las 5:00 de la mañana.

Durante los períodos de cierre, solo estará permitida la circulación de motocicletas y peatones.

Obras Públicas indicó que las restricciones buscan facilitar el avance de los trabajos y garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal que interviene en la estructura.

El puente Gregorio Luperón constituye una vía de conexión entre comunidades del Gran Santo Domingo, por lo que las autoridades mantienen las medidas de regulación del tránsito mientras se desarrollan las labores.