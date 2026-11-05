Árbol cae sobre una guagua y derriba dos postes eléctricos en Naco

Bomberos del Distrito Nacional mientras cortan el árbol que cayó en la calle Rafael Augusto Sánchez esquina Alberto Larancuent en Naco. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Un árbol de más de 15 años cayó la tarde de este jueves sobre una guagua de una empresa de servicios de alarmas en el ensanche Naco, derribó dos postes del tendido eléctrico y provocó la interrupción del servicio de electricidad en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, en la calle Rafael Augusto Sánchez esquina Alberto Larancuent.

Los dos jóvenes que viajaban en el vehículo resultaron ilesos, aunque quedaron afectados por el susto.

"Fue como si me hubieran chocado. Cuando miré, ya era la mata que me había caído arriba", contó Julio Tolentino, quien conducía la guagua mientras se dirigían a visitar a un cliente.

Explicó que los equipos de rescate llegaron entre 10 y 15 minutos después del incidente.

Cayó debido a las lluvias y la humedad

Milagros Matos, supervisora de la unidad de poda del Ayuntamiento del Distrito Nacional, explicó que el árbol era de la especie laurel y que cayó debido a las lluvias y a la humedad del terreno.

Indicó que este tipo de árbol puede alcanzar un gran tamaño, pero sus raíces no tienen suficiente anclaje en el suelo para sostenerlo cuando el terreno está húmedo.

Aclaró que no presentaba señales de enfermedad y que tenía más de 15 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/38edfa2a-6801-4d50-bde0-4400628e5855-af7e59a1.jpg El árbol que cayó la tarde de este jueves en Naco es de la especie laurel. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Respuesta oficial

En el lugar trabajaban unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, técnicos de Edesur y personal del Ayuntamiento, que realizaban labores de poda y retiro de los escombros.

Debido a la caída de los dos postes eléctricos, Edesur interrumpió el servicio en el área mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Personas consultadas que trabajan en negocios cercanos dijeron que no escucharon el momento de la caída, debido a que el árbol terminó sobre la guagua y el tendido eléctrico, además de impactar una pared.

Aseguraron que nunca habían presenciado un hecho similar en el sector y que el árbol no mostraba señales de que pudiera desplomarse.