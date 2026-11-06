Realizan mantenimientos en escaleras y ascensores del Metro tras reportaje de Diario Libre

Metro de Santo Domingo en funcionamiento ( FOTO DE ARCHIVO )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este viernes que realiza trabajos de mantenimiento correctivo en escaleras eléctricas y ascensores de diferentes estaciones del Metro de Santo Domingo.

La información fue ofrecida luego de que Diario Libre constatara, durante un recorrido, que varios de estos equipos, utilizados para facilitar el desplazamiento de los pasajeros dentro de las estaciones, se encontraban fuera de servicio.

"Realizamos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las escaleras eléctricas de las estaciones Mamá Tingó y Freddy Beras Goico, para ofrecerte un servicio más seguro y confiable", señala el comunicado publicado en las redes sociales del Metro.

La entidad agregó: "La institución mantiene una escucha activa de las inquietudes de los usuarios y las publicaciones de los medios de comunicación, cuyos reportes contribuyen a identificar incidencias y dar seguimiento a las intervenciones necesarias".

"Con estas acciones, el Metro reafirma su compromiso de escuchar, atender y responder con soluciones que mejoren la experiencia de sus usuarios", concluye el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-24300-pm-2-fc034053.jpeg Reparaciones que se están llevando a cabo. (IMAGEN CEDIDA POR LAS AUTORIDADES DEL METRO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-24300-pm-1-0f20e553.jpeg Reparaciones que se están llevando a cabo. (IMAGEN CEDIDA POR LAS AUTORIDADES DEL METRO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-24300-pm-5a1f0dfe.jpeg Reparaciones que se están llevando a cabo. (IMAGEN CEDIDA POR LAS AUTORIDADES DEL METRO) ‹ >

Equipos fuera de servicio

El jueves, Diario Libre realizó un recorrido por seis estaciones del Metro de Santo Domingo y constató que, en cinco de ellas, al menos una escalera eléctrica o un ascensor se encontraba fuera de servicio.

Esta situación dificulta el desplazamiento de los usuarios, especialmente de las personas con discapacidad motora.

Las estaciones donde se detectaron averías en ascensores o escaleras eléctricas fueron Francisco Gregorio Billini, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y doctor Fernando Alberto Defilló; Ulises Francisco Espaillat, en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Winston Churchill; y Pedro Mir, en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy.

También se identificaron equipos fuera de servicio en las estaciones Freddy Beras Goico, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Lope de Vega, y Juan Pablo Duarte, en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy, punto de conexión entre las líneas 1 y 2 del Metro.

De las seis estaciones visitadas, Juan Ulises García Saleta, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Ortega y Gasset, fue la única en la que se constató que tanto las escaleras eléctricas como los ascensores funcionaban correctamente.

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