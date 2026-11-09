Comunitarios de la calle Hípica en el sector Valle del Este, en el municipio de Santo Domingo Este, denunciaron que llevan casi dos años sufriendo grandes inundaciones en la calle producto a filtrantes obstruidos que se han tapado con lodo, aparte que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) supuestamente habrían realizado trabajos de intervención en la calle y la ha dejado en malas condiciones.

"Ellos picaron la calle y la dejaron en esas condiciones, con todo ese lodazal y todos esos hoyos. Eso no permite que el agua circule. Lo poco que circulaba cuando llovía, ahora ya no lo hace", aseguro Starling Alejandro Heredia Ubri, quien habló en representación de la comunidad.

Según expuso Heredia Ubri, lo que se rumora es que la Caasd ha estado arreglando y cambiando las tuberías para elCity Center, la nueva plaza comercial que se está construyendo en los alrededores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-11744-pm-2-595de001.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-12822-pm-141cece8.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-11744-pm-3-5f64eb97.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-11744-pm-1-e454b86d.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-11744-pm-ed90558c.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-12644-pm-e1cec60b.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-11745-pm-1-bcbdc6cc.jpeg Calle Hípica sector Valle del Este (Respaldo los 3 ojos). (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LOS COMUNITARIOS) ‹ >

Indicó que trabajadores de la Corporación estuvieron por el sector hace varios días y aplanaron la calle para, supuestamente, asfaltarla; Sin embargo, los filtrantes seguían tapados.

"Entonces, ese mismo día cayó un aguacero y ahí fue que la calle se arruinó de nuevo. Desde entonces, ellos nunca más han vuelto", expresó Ubri.

Comunitarios han exigido respuestas pero no se les ha hecho caso

El comunitario agregó que miembros de la comunidad se han acercado tanto al ayuntamiento de Santo Domingo Este como a la Caasd para denunciar la situación y exigir una solución pero que, hasta el momento, "ha caído en oídos sordos".

El problema aún no ha sido resuelto pese a llevar un año y nueve meses.

"Nosotros queremos que se hagan eco porque aquí, por lo menos en mi caso, en mi casa se inunda completamente. Hay que subir todo. Aparte de eso, mis hermanos no pueden ir a la escuela porque no podemos salir, ya que la calle se inunda por completo. Los carros tampoco pueden pasar. Es una situación muy tediosa", expresó el hombre.

Por último, el residente expresó su deseo de que el problema sea resuelto y que los comunitarios han realizado múltiples protestas para que su voz sea escuchada.