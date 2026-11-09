Las lluvias registradas el domingo y durante la madrugada de este lunes provocaron inundaciones en varios sectores y avenidas de Santiago, principalmente en zonas que históricamente presentan problemas de drenaje pluvial, informó Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil.

Entre los puntos afectados figuran Hoyo de Lima, la avenida Antonio Guzmán, la avenida Yapur Dumit, en Santiago Oeste, Hoya de Caimito, la avenida Circunvalación, la Estrella Sadhalá y la avenida 27 de Febrero.

Arias explicó que las precipitaciones cesaron aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, lo que permitió que los niveles de agua comenzaran a descender y que las condiciones retornaran gradualmente a la normalidad.

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Causas de las precipitaciones

Las precipitaciones estuvieron asociadas a la incidencia de una vaguada, combinada con el incremento de la humedad, los efectos del calentamiento diurno y la orografía de la zona, según los informes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo había pronosticado para el domingo aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento en Santiago y otras provincias del interior, mientras que para este lunes prevé que la vaguada continúe favoreciendo las precipitaciones, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Preocupaciones de la Defensa Civil

El director provincial señaló que preocupa que los mismos lugares vuelvan a inundarse cada vez que se producen lluvias de cierta intensidad. "Los sistemas de drenaje pluvial existentes podrían resultar insuficientes frente al volumen de agua que estamos recibiendo en los últimos años", advirtió en el informe sobre la situación meteorológica en Santiago.

En su reporte de la mañana de este lunes, la Defensa Civil indicó que no se registraban lluvias y que el panorama se mantenía tranquilo, aunque los organismos de socorro continuaban en vigilancia ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones atmosféricas.

La institución llamó a la población a mantener las medidas de prevención y a estar atenta a las orientaciones de los organismos de protección civil.