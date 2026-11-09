MOPC amplía los trabajos en la avenida Los Próceres y ocupan carril en sentido oeste-este

Maquinarias pesadas y camiones trabajan en las excavaciones del extremo sur de la avenida Los Próceres, donde se ha ampliado el área de construcción. ( DANIA ACEVEDO. )

Los trabajos de construcción en la avenida Los Próceres, en el Distrito Nacional, se han ampliado en el hacia el carril del extremo sur de la vía, en dirección oeste-este, donde se realizan excavaciones y movimientos de tierra como parte del proyecto de transformación de la avenida República de Colombia y su conexión con la Jacobo Majluta.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre este lunes 9 de noviembre se constató la presencia de maquinarias pesadas, camiones, equipos de perforación y materiales de construcción distribuidos a lo largo del tramo intervenido.

Las labores han requerido la instalación de barreras de concreto, vallas metálicas y señalización provisional para separar el área de construcción de los carriles que permanecen habilitados al tránsito.

La intervención se concentra en el carril del extremo sur de la avenida Los Próceres. Los trabajos todavía no han ocupado la rotonda, aunque se desarrollan en sus proximidades.

Para fines de planificación, si usted está conminado a conducir por la avenida Los Próceres, prepárese para un mayor entaponamiento durante el desarrollo de los trabajos que en un futuro deberán alcanzar la avenida Colombia por la entrada del Jardín Botánico, y la rotonda donde se encuentra la estatua de José Martí.

¿Qué se construirá en Los Próceres?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó, durante la presentación del proyecto de solución vial y ambiental de la avenida República de Colombia, el 23 de julio de 2025, que una de las intervenciones principales será la construcción de un paso a desnivel en la intersección de esa vía con Los Próceres.

El proyecto contempla mejorar la conexión desde la autopista Duarte, a través de las avenidas Monumental y Jacobo Majluta, hasta llegar a Los Próceres.

En una actualización del 13 de octubre de 2026, el MOPC explicó que las obras están divididas en tres tramos.

El primero comprende desde la autopista Duarte hasta Jacobo Majluta; el segundo, desde esa intersección hasta la avenida Carlos Pérez Ricart, y el tercero, desde la Pérez Ricart hasta Los Próceres.

En este último segmento también está prevista la construcción de un puente sobre la cañada de Los Jardines.

El conjunto de obras incluye un viaducto sobre la cañada de Arroyo Hondo, un distribuidor vial en Jacobo Majluta y un túnel que atravesará el barrio Cuba.

Se amplía el área de construcción

La ocupación del carril del extremo sur de Los Próceres representa una ampliación del frente de trabajo en esta avenida.

En el tramo intervenido se observan excavaciones junto a la calzada, materiales de acero almacenados y equipos destinados a perforaciones y movimientos de tierra.

Las barreras provisionales delimitan la zona de construcción y mantienen separados los vehículos de las áreas donde operan las maquinarias.

Obras Públicas ha informado que el proyecto general también contempla ampliaciones de carriles, rehabilitación de aceras y contenes y mejoras en el drenaje pluvial.

Sin embargo, las publicaciones oficiales consultadas no precisan cuántos carriles tendrá finalmente el tramo de Los Próceres ni cómo quedará organizada la circulación en la intersección con República de Colombia.

Tampoco se ha identificado un cronograma específico de terminación para este segmento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090002-4cdd301d.jpg Maquinarias pesadas y camiones trabajan en las excavaciones del extremo sur de la avenida Los Próceres, donde se ha ampliado el área de construcción. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090016-61e80d18.jpg Barreras de hormigón y vallas metálicas separan la zona de construcción de los carriles habilitados para el tránsito en Los Próceres. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090021-7c5768af.jpg La ampliación de los trabajos ocupa parte de la calzada en sentido oeste-este, mientras los vehículos circulan por los carriles disponibles. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090024-d0c55dd1.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090003-47eb6c12.jpg Camiones, equipos de perforación y excavadoras participan en los movimientos de tierra de la avenida Los Próceres. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090025-4b5235d3.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090026-8bcf418c.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090015-3bf1763b.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090017-75b5e903.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090014-8804dc3e.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090013-11f519c5.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090012-de659bbc.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090006-662c9a6f.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090011-60a3ed01.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090027-32a410cb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090010-d8718a67.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090007-b6437d1f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090009-28ad5044.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090001-8ef44a84.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090005-faa75074.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090008-b5d5edc8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090004-4f8bc126.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090023-73f8498d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090020-6176d97b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090019-2cc2240c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090022-16e652d6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090018-ea3fc1ba.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-en-av-los-procere202611090028-54a503a4.jpg ‹ >

Una obra para reorganizar el tránsito

La intervención forma parte de la solución vial de la avenida República de Colombia, por donde circulan aproximadamente 35,000 vehículos diarios, según las cifras divulgadas por el MOPC.

El proyecto contempla pasos a desnivel, puentes, trincheras y retornos para reorganizar el tránsito y reducir los congestionamientos.

La inversión anunciada supera los RD$9,000 millones y procede de los recursos de la renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Mientras avanzan los trabajos en el extremo sur de Los Próceres, permanece pendiente conocer el diseño definitivo de la intersección y la distribución de los carriles una vez concluidas las obras.