Reclaman indemnización por áreas verdes ocupadas para estación del Teleférico

Residentes del residencial Santo Domingo, ubicado en el sector El Café de Herrera, denunciaron la falta de información sobre el proceso de expropiación de terrenos para la construcción de una estación del Teleférico de Santo Domingo, así como el incumplimiento de compromisos que, según afirman, fueron asumidos por las autoridades durante la presentación del proyecto.

Juan González, uno de los comunitarios afectados, explicó que, aunque los residentes no se oponen a la construcción de la obra, reclaman que se les garantice una justa indemnización por las áreas verdes que están siendo ocupadas. Sostuvo que esos terrenos son de propiedad privada y que fueron contemplados en el costo de adquisición de las viviendas, por lo que cuestionó que se disponga de ellos y que varios meses después de iniciada la obra aún no se haya cumplido con aquellas cosas que se les prometió.

Asimismo, denunció que desconocen los detalles de los decretos de apropiación que respaldan la ocupación de los terrenos. Indicó que, además del área verde donde se construye la estación, el Fideicomiso para el desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) estaría interviniendo otro espacio para instalar una torre, sin que la comunidad tenga información sobre el instrumento legal que autoriza esa intervención.

González también cuestionó que, durante la presentación inicial del proyecto, se ofrecieran una serie de obras complementarias que, hasta el momento, según asegura, no se han ejecutado. Entre ellas mencionó la construcción de un sistema de drenaje pluvial para reducir las inundaciones en la zona, el asfaltado de las calles afectadas por los trabajos, la reconstrucción de una cancha deportiva y la edificación de un nuevo centro comunal.

Reunión con el Ayuntamiento

Explicó que estas demandas fueron planteadas en una reunión celebrada en el Ayuntamiento, en la que participaron el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, representantes de Fitram, integrantes de la Junta de Vecinos y comunitarios. En ese encuentro, según relató, se propuso establecer una mesa de trabajo con otras instituciones para abordar las necesidades del residencial; sin embargo, afirmó que la iniciativa no se ha traducido en soluciones concretas.

Señaló que, durante esa reunión, representantes de Fitram manifestaron que algunas de las intervenciones solicitadas no eran responsabilidad de la institución. Como ejemplo, mencionó el drenaje pluvial, cuya construcción habría sido descartada bajo el argumento de que el área donde se necesita se encuentra a unos 200 metros de la estación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/construccion-teleferico-santo-domingo-oeste-dare-collado11-4d9b3154.jpg La estación del Teleférico de Santo Domingo que se levanta en El Café de Herrera. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/vecino-residencial-santo-domingo-sobre-teleferico-dare-collado10-8b655fca.jpg El comunitario Juan González señala la construcción de la estación del teleférico, cuyos terrenos fueron expropiados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

A las reclamaciones por las obras pendientes se suma la preocupación por los cambios que, según González, ha experimentado el diseño original. Afirmó que inicialmente se había prometido que la estación tendría su fachada hacia la calle Central del barrio El Café y que se respetarían los linderos del residencial. Sin embargo, indicó que el proyecto contempla cuatro accesos por las calles 3, 5 y 7, además de la Penetración Norte, mientras que el acceso por la calle Central todavía no se ha materializado.

También denunció que tres pilonas, que son las estructuras que sostienen los cables del teleférico, están siendo instaladas dentro de terrenos del residencial, algo que, según sostiene, no formaba parte de lo presentado originalmente a los vecinos.

Falta de información

Otro de los puntos que preocupa a los residentes es la falta de información sobre los acuerdos alcanzados entre el Fitram y la Junta de Vecinos. El entrevistado afirmó que llevan aproximadamente seis meses solicitando por escrito los documentos que recojan esos compromisos, sin que hasta el momento hayan recibido la información requerida.

Indicó que alrededor de 150 propietarios respaldaron una comunicación enviada mediante acto de alguacil a la Junta de Vecinos y al Fitram. Según su relato, la directiva respondió cuestionando la representación de uno de los comunitarios que encabezó la solicitud, mientras que la respuesta del Fitram habría sido remitida a la propia Junta de Vecinos, sin que posteriormente se les entregara una copia.

Cuestionó que las actas de las asambleas no recojan los compromisos que, según afirma, fueron anunciados durante las conversaciones con las autoridades. Consideró que los residentes tienen derecho a conocer las decisiones que se toman en su nombre y a recibir información sobre las negociaciones relacionadas con el proyecto.

Asimismo, criticó que la vista pública para socializar la obra, celebrada el viernes, se convocara cuando los trabajos se encuentran avanzados. A su juicio, ese proceso debió realizarse antes del inicio de la construcción, de manera que los residentes pudieran conocer los detalles del proyecto y plantear sus observaciones oportunamente.

Ante esta situación, el grupo de comunitarios contempla realizar una protesta en las inmediaciones de la pilona número 28 y reiteró que no se opone a la construcción del teleférico, sino que exige transparencia sobre las apropiaciones de terrenos, el pago de las indemnizaciones correspondientes y el cumplimiento de las obras que, asegura, fueron prometidas a los residentes.

La versión de Fitram

Maribel Hernández, encargada de comunicaciones del Fitram, explicó que cada vez que ellos intervienen en una comunidad siempre manejan la comunicación de manera institucional, es decir, con el grupo o entidad que representa a los comunitarios, en este caso tratan con la junta de vecinos del sector.

"Los proyectos que manejamos son muy grandes y, si nos ponemos a recibir grupito por grupito sin canalizarlo institucionalmente, los problemas se vuelven más complicados de manejar. Nosotros trabajamos de manera directa con la junta de vecinos de la comunidad", indicó Hernández.

Por su parte el ingeniero encargado de la obra, Enrique Méndez, agregó que esta se va realizando por fases, o sea, que primero tienen que terminar con la estación y luego van a proceder con las siguientes fases de la obra, que son las promesas que los comunitarios denuncian que no se han cumplido.

"Hasta no concluir con el proceso de la estación nosotros no podemos construir en el entorno, primero tenemos que terminar esa parte para luego, en el espacio exterior que usamos para las maquinarias, almacenes y todo eso proceder a construir los parques, canchas y todo lo demás", dijo Méndez.

Según sus palabras, esto se les ha explicado a los comunitarios en múltiples ocasiones tanto por medio de asambleas, como por formato escrito, donde se les ha indicado por dónde va el proceso y que no se puede hacer nada más hasta culminar con la estación.

"Ellos mismos, los comunitarios, eligieron a la junta de vecinos para que sea el canal institucional para comunicarse con nosotros, eso es lo que hemos hecho todo este tiempo", aseguró.

Por último, reiteraron que el mobiliario urbano se va trabajando a medida que se termina cada estación. No es que van a esperar a terminar todo para empezar a hacer los parques o canchas, sino que cuando terminan una estación hacen las otras partes, de manera tal que todo el proyecto estará listo ya que forma parte de la misma obra.