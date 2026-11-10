Obras Públicas amplía trabajos en Los Próceres con carril junto acera del Botánico

El Ministerio de Obras Públicas inició ayer lunes los trabajos de construcción de un nuevo carril en la avenida Los Próceres, junto a la acera del Jardín Botánico Nacional, mientras continúan las labores en el lado opuesto de la vía. ( DIARIO LIBRE/SAMIR MATEO DOMINICI )

El Ministerio de Obras Públicas inició ayer la construcción de un nuevo carril en la avenida Los Próceres, junto a la acera del Jardín Botánico Nacional, mientras continúan los trabajos en el extremo opuesto de la vía.

Ambas intervenciones permitirán incorporar dos nuevos carriles a esta importante avenida del Distrito Nacional, con el propósito de ampliar su capacidad, agilizar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos.

Durante un recorrido de Diario Libre se constató la presencia de maquinarias pesadas, camiones, equipos de perforación y materiales de construcción distribuidos en los tramos intervenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/ampliacion-los-proceres-dania-acevedo-6f870adf.jpg Brigadas de Obras Públicas trabajan en la vía. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Las labores incluyen excavaciones y movimientos de tierra, así como la instalación de barreras de concreto, vallas metálicas y señalización provisional para separar las áreas de construcción de los carriles que permanecen habilitados al tránsito.

La intervención se concentra en el carril del extremo sur de la avenida Los Próceres. Los trabajos todavía no han ocupado la rotonda, aunque se desarrollan en sus proximidades.

Sin embargo, las publicaciones oficiales consultadas no precisan cuántos carriles tendrá finalmente el tramo de Los Próceres ni cómo quedará organizada la circulación en la intersección con República de Colombia.

Para fines de planificación, si usted está conminado a conducir por la avenida Los Próceres, prepárese para un mayor taponamiento durante el desarrollo de los trabajos que en un futuro deberán alcanzar la avenida Colombia por la entrada del Jardín Botánico, y la rotonda donde se encuentra la estatua de José Martí.

¿Qué se construirá en Los Próceres?

La institución informó, durante la presentación del proyecto de solución vial y ambiental de la avenida República de Colombia, el 23 de julio de 2025, que una de las intervenciones principales será la construcción de un paso a desnivel en la intersección de esa vía con Los Próceres.

El proyecto contempla mejorar la conexión desde la autopista Duarte, a través de las avenidas Monumental y Jacobo Majluta, hasta llegar a Los Próceres.

El primero comprende desde la autopista Duarte hasta Jacobo Majluta; el segundo, desde esa intersección hasta la avenida Carlos Pérez Ricart y el tercero, desde la Pérez Ricart hasta Los Próceres.

En este último segmento también está prevista la construcción de un puente sobre la cañada de Los Jardines. El conjunto de obras incluye un viaducto sobre la cañada de Arroyo Hondo, un distribuidor vial en Jacobo Majluta y un túnel que atravesará el barrio Cuba.

El carril extremo sur

En el carril del extremo sur se observan excavaciones junto a la calzada, materiales de acero almacenados y equipos destinados a perforaciones y movimientos de tierra. Las barreras provisionales delimitan la zona de construcción y mantienen separados los vehículos de las áreas donde operan las maquinarias.

Obras Públicas ha informado que el proyecto general también contempla ampliaciones de carriles, rehabilitación de aceras y contenes y mejoras en el drenaje pluvial.

Una obra para reorganizar el tránsito La intervención forma parte de la solución vial de la avenida República de Colombia, por donde circulan aproximadamente 35,000 vehículos diarios, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Obras Públicas. El proyecto contempla pasos a desnivel, puentes, trincheras y retornos para reorganizar el tránsito y reducir los congestionamientos. La inversión anunciada supera los RD$9,000 millones y procede de los recursos de la renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Mientras avanzan los trabajos en el extremo sur de Los Próceres, permanece pendiente conocer el diseño definitivo de la intersección y la distribución de los carriles una vez concluidas las obras.