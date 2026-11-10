Opret abre proceso para contratar por cuatro años el mantenimiento del metro y el teleférico

Un tren del Metro de Santo Domingo en movimiento. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este martes que publicó los procesos de contratación para el mantenimiento del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, con acuerdos de una duración de cuatro años y estimaciones de costos que abarcan una planificación de diez años.

La institución explicó que las especificaciones técnicas, los planes de mantenimiento y las estimaciones económicas están disponibles en el Portal de Compras y Contrataciones Públicas, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y continuidad de ambos sistemas de transporte.

La Opret aclaró que el horizonte de diez años responde a la necesidad de anticipar intervenciones técnicas que no necesariamente se ejecutan dentro del período contractual. Por tanto, esas proyecciones no representan compromisos de contratación por una década.

Entre los trabajos previstos figuran la sustitución de los cables del Teleférico, estimada entre los años siete y ocho, según su desgaste, y los mantenimientos mayores de los trenes, programados cada 900,000 kilómetros recorridos.

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También se contemplan intervenciones en celdas de tracción, gabinetes de comunicaciones y otros componentes esenciales para el funcionamiento de las infraestructuras.

Empresas a cargo del mantenimiento

La OPRET indicó en un documento de prensa que las empresas participantes en los procesos son Alstom, Siemens, Hitachi, anteriormente Thales, y Sofratesa, que formaron parte de los consorcios Eurodom I y II responsables de la construcción del Metro de Santo Domingo. Para el Teleférico, figura la empresa Poma.

Sobre la modalidad de contratación, explicó que se trata de procedimientos de excepción, debido a las características técnicas de las infraestructuras y a la necesidad de contar con fabricantes y compañías especializadas en los equipos, repuestos y servicios requeridos.

La entidad señaló que algunas de estas empresas participaron en la instalación y el mantenimiento de los sistemas desde su construcción, por lo que cuentan con conocimientos técnicos acumulados sobre sus equipos y funcionamiento.

Asimismo, sostuvo que la publicación de las especificaciones y estimaciones económicas busca transparentar los costos de mantenimiento y facilitar la comprensión de los componentes que inciden en la tarifa técnica del transporte.

Sobre los procedimientos de excepción La contratación mediante procedimientos de excepción responde a una modalidad extraordinaria prevista en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, distinta de los mecanismos ordinarios y abiertos de selección de proveedores. Según ha recordado la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), su aplicación está limitada a situaciones particulares contempladas en el marco normativo.

EMT asumirá los contratos en 2027

La Opret precisó que realiza los procedimientos en su condición de entidad contratante durante la actual etapa de transición institucional.

De acuerdo con el Decreto núm. 60-26, a partir del 1 de enero de 2027, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) asumirá la continuidad jurídica de los contratos de mantenimiento mediante los mecanismos de transferencia establecidos.

La institución afirmó que estos procesos buscan proteger la inversión del Estado y garantizar que los usuarios continúen disponiendo de un servicio de transporte público seguro y confiable.