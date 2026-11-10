De baño improvisado a parque lineal: así cambió un espacio en Costa Brava II

El colorido mural que embellece el parque lineal de Costa Brava II. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El espacio que antes era utilizado por los choferes de la zona para hacer sus necesidades fisiológicas y tenía la acera ocupada por varias casetas comerciales se convirtió este martes en el segundo parque lineal Costa Brava II, inaugurado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

La transformación del área, de 178 metros cuadrados, incluyó la instalación de iluminación LED con paneles solares, la construcción de aceras, una pared con un mural característico, señalización vial, jardineras y la plantación de 40 árboles de roble rosado en todo el entorno.

Durante el acto de inauguración, Mejía manifestó su alegría por la recuperación del lugar, que anteriormente se encontraba en condiciones críticas, y destacó el bienestar que representa para los residentes contar con un espacio de este tipo.

"Yo me siento tan alegre de haber recuperado un lugar que estaba en condiciones tan críticas como esta. A pesar de lo chiquitico que es, genera un bienestar que cuantificarlo es prácticamente imposible", expresó la alcaldesa.

Asimismo, señaló que la conservación del espacio dependerá del compromiso de los residentes con el cuidado de su entorno.

"Y solamente se logra, como ya han dicho anteriormente, si logramos entre los comunitarios entender el valor de cuidar el entorno en el que vivimos", agregó.

Te puede interesar Esto es lo que hará el ADN en la intervención del Bulevar de la avenida 27 de Febrero

Reacciones de la comunidad

La recuperación del espacio también representa un cambio para los residentes de Costa Brava II, quienes durante años tuvieron que convivir con las condiciones de abandono e insalubridad de la zona.

"Ya yo estaba dispuesta a vender mi casa, mi casa no valía nada ya. Estaba espantada, ahí se orinaban todos los choferes", expresó Patricia Ortiz, residente de la comunidad.

Ortiz explicó que la situación llegó a afectar su tranquilidad dentro de la vivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-105357-am-31e047f1.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional, Adriana Suels, junto a otras autoridades municipales, durante el corte de cinta que dejó inaugurado el nuevo parque. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-105359-am-1-96f70643.jpeg El parque cuenta con árboles, señalización vial y otros elementos que contribuyen al embellecimiento y la seguridad del espacio público. ‹ >

"Yo tuve que tapar todas mis ventanas para no ver nada, yo solo decía: Dios", manifestó.

La inauguración del segundo parque lineal Costa Brava II complementa una intervención realizada por la Alcaldía del Distrito Nacional, que incluyó la construcción de aceras y contenes, la plantación de un total de 100 árboles, la colocación de asfalto y luminarias, la instalación de señalización vial y el remozamiento de la verja de la Liga Deportiva Aborigen.