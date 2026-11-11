Usuarios de los autobuses del corredor de la avenida Independencia denunciaron que no reciben cambio cuando pagan el pasaje en efectivo con una cantidad superior a la tarifa establecida de 35 pesos.

Durante un recorrido realizado por reporteros de Diario Libre, una pasajera relató que intentó pagar con una tarjeta, pero el sistema no la aceptó, por lo que optó por entregar un billete de 50 pesos. Sin embargo, aseguró que no recibió los 15 pesos restantes.

La usuaria explicó que esta situación representa un inconveniente para quienes no siempre disponen de monedas y dependen de las tarjetas de transporte para movilizarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-115050-am-1-bfef682a.jpeg Autobús del corredor de la avenida Independencia. (DANIA ACEVEDO)

El equipo constató que los autobuses tienen avisos que advierten a los pasajeros que deben pagar el monto exacto si utilizan efectivo.

Durante el recorrido, al recibir 100 pesos por el pasaje de dos pasajeros, el chofer advirtió: «Tú sabes que no hay cambio».

Ante esto, la periodista respondió: "Yo no sabía eso" y le preguntó cuál era la razón de esa disposición. El conductor contestó que no era culpa suya y que se trataba de políticas de la empresa.

Al consultar a varios usuarios, estos aseguraron que la disposición de no devolver el cambio se aplica desde que comenzó a operar el corredor.

Avisos en los autobuses

"Si opta por pagar en efectivo debe hacerlo con el pago exacto RD$35.00. NO SE DEVUELVE", indica el letrero colocado en las unidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-11-at-115049-am-a5f02936.jpeg Si opta por pagar en efectivo debe hacerlo con el pago exacto RD$35.00. NO SE DEVUELVE (DANIA ACEVEDO.)

Durante el recorrido, el equipo también observó discusiones entre pasajeros y personal de los autobuses por la falta de devolución del cambio.

La situación genera malestar entre los usuarios, especialmente cuando el sistema de pago con tarjeta no funciona y deben recurrir al efectivo para completar su viaje.

Reporteros de este medio intentaron comunicarse con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para conocer las razones de esta disposición y obtener una explicación sobre su aplicación, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta.

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