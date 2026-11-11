Restablecen servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este miércoles que fue restablecido el servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos, que se encuentra funcionando con normalidad.

Más temprano, la entidad había anunciado la suspensión temporal de las operaciones debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad.

A través de un comunicado, indicó que durante la interrupción su personal técnico realizó las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones.

Medidas de apoyo

Como medida de apoyo durante la interrupción, la EMT dispuso de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio.

*Nota Informativa* Santo Domingo miércoles 11 de noviembre 2026 La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informa que el sistema Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos *presenta una suspensión temporal del servicio, debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad*.El personal técnico realiza las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones. Como medida de apoyo, contamos con la disponibilidad de unidades de la OMSA para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio. Agradecemos su compresión y les invitamos a estar atentos a las actualizaciones para el restablecimiento del servicio. Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) Movilidad que nos une — Metro de Santo Domingo (@MetroSD_RD) November 11, 2026