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Restablecen servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos

La suspensión temporal se produjo por una alarma detectada en el sistema de seguridad

La EMT informó que las operaciones funcionan con normalidad

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    Restablecen servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos
    Teleférico de Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este miércoles que fue restablecido el servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos, que se encuentra funcionando con normalidad.

    Más temprano, la entidad había anunciado la suspensión temporal de las operaciones debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad.

    • A través de un comunicado, indicó que durante la interrupción su personal técnico realizó las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones.
    RELACIONADAS

    Medidas de apoyo

    Como medida de apoyo durante la interrupción, la EMT dispuso de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio.

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