Restablecen servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos
La suspensión temporal se produjo por una alarma detectada en el sistema de seguridad
La EMT informó que las operaciones funcionan con normalidad
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este miércoles que fue restablecido el servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos, que se encuentra funcionando con normalidad.
Más temprano, la entidad había anunciado la suspensión temporal de las operaciones debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad.
- A través de un comunicado, indicó que durante la interrupción su personal técnico realizó las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones.
Medidas de apoyo
Como medida de apoyo durante la interrupción, la EMT dispuso de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio.