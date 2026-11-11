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Suspenden temporalmente servicio en la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos

Los usuarios pueden utilizar unidades de la OMSA como alternativa de transporte

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    Suspenden temporalmente servicio en la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos
    Teleférico de Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este miércoles la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Teleférico de Los Alcarrizos, debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad.

    • A través de un comunicado, la entidad indicó que su personal técnico realiza las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones.
    RELACIONADAS

    Medidas de apoyo

    Como medida de apoyo, la EMT dispuso de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio.

    La institución pidió comprensión a los pasajeros y los exhortó a mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la reanudación de las operaciones.

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