Amplían la avenida Los Próceres y crece el temor por la seguridad de los peatones

Peatones caminan por la acera próxima al Jardín Botánico Nacional, en medio de los trabajos de ampliación de la avenida Los Próceres. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los trabajos en la avenida Los Próceres, en el Distrito Nacional comienzan a generar inquietud entre residentes y transeúntes de los alrededores del Jardín Botánico Nacional, sobre cómo quedarán los espacios destinados a los peatones y qué facilidades tendrán para cruzar la vía una vez se incorporen los nuevos carriles.

Para Frank Matos, quien tiene 52 años viviendo en el sector Los Jardines, próximo a la avenida, una de las principales inquietudes es qué ocurrirá con el espacio destinado a los peatones, especialmente con la acera por la que acostumbraba caminar.

"Eso es lo que yo le he dado mente, que dónde va a ir la acera. La acera donde uno caminaba ya no va a estar, no sé cómo lo harán", expresó.

Matos afirmó que cruzar la avenida anteriormente representaba una dificultad y con la incorporación de nuevos carriles y una mayor amplitud de la vía, podría resultar todavía más complicado para quienes se desplazan a pie.

El residente también aseguró que los trabajos han cambiado la tranquilidad que caracterizaba al entorno de su vivienda. Explicó que le preocupa el movimiento de camiones y equipos pesados, así como el humo y los gases que emiten esos vehículos.

"Ha afectado porque esto es una zona tranquila. Nos quita más de privacidad, tranquilidad, porque ya cuando vengan esos camiones y eso pasando, el Gobierno se metió ya, ya ellos están rompiendo", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4632-2f67f472.jpg Maquinarias pesadas trabajan en la ampliación de la avenida Los Próceres, donde se realizan excavaciones y movimientos de tierra. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4649-0ac76f2f.jpg Un peatón camina por los alrededores de la acera del Jardín Botanico. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

"Más carriles, más dificultades"

José Ciprián, residente en Arroyo Hondo, y quien utiliza las aceras próximas al Jardín Botánico Nacional para caminar o realizar ejercicios consideró que la ampliación podría dificultar el desplazamiento de los peatones si no se contemplan soluciones para cruzar por la zona.

"Obviamente, porque habrá más carriles para atravesar. Generalmente el que anda a pie si le dificulta. Yo ando montado, pero es un problema, a menos que pongan un paso peatonal para que la gente pueda cruzar", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4601-c1c1039a.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Ciprián indicó que el comportamiento de algunos conductores también representa un riesgo para los peatones, debido a la velocidad con que transitan los vehículos y que no siempre toman en cuenta a los peatones.

"La situación se complica porque lamentablemente en esta vía nosotros los choferes somos un poco desconsiderados y andamos por encima de la velocidad permitida y no tenemos muy en cuenta el tráfico de peatones. Mientras más carriles tenga, más problemas tiene el transeúnte", añadió.

La moradora Nancy Acosta, quien se encontraba realizando ejercicios en los alrededores del Jardín Botánico, afirmó que la solución vial podría facilitar el desplazamiento en la zona, siempre que se concrete el paso a desnivel contemplado en el proyecto.

A su juicio, si parte del flujo vehicular se canaliza por debajo de la vía, disminuiría la cantidad de vehículos que circulan por el nivel superior y, con ello, las dificultades para los peatones.

No obstante, señaló que deberían contemplarse mecanismos de seguridad y asistencia para las personas envejecientes, quienes enfrentan mayores riesgos al cruzar avenidas de mucho tránsito.

De su lado, Wanda Alvarado, otra comunitaria, cuestionó el respeto a los espacios destinados a los peatones y el comportamiento de algunos conductores, especialmente de los motociclistas que utilizan las aceras para desplazarse.

"Aquí no hay ley, aquí ellos hacen lo que les da la gana, ¿de qué le vale a uno estar defendiendo el peatón si eso nunca ha pasado? Los motoristas se suben por encima de la acera, esto es un descontrol total", manifestó.

Otro transeúnte, que prefirió no identificarse expresó que la ampliación podría contribuir a reducir los congestionamientos que se producen en los alrededores, ante el aumento de vehículos y de residentes en los sectores cercanos.

"El Jardín Botánico tiene bastante espacio, por aquí se arman unos tapones y unos problemas que yo creo que robándole ese pedacito al Botánico nos ayudamos un poquito más con el tránsito. Todos los días hay más vehículos y se muda más gente para este lado y eso es un problema", añadió.

Congestión vehicular

Durante un recorrido por la avenida, un equipo de Diario Libre constató dificultades en la circulación vehicular, con conductores que avanzaban lentamente mientras intentaban atravesar los tramos próximos a las áreas intervenidas.

Un conductor de una ruta de carros públicos manifestó que había tenido que enfrentar dificultades para avanzar hacia su destino.

Sin embargo, otro conductor que frecuenta diariamente la zona señaló que los congestionamientos son habituales, incluso antes del inicio de las obras.

"Eso es normal aquí, aunque no estén esos trabajos siempre se coge lucha", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4719-ba73010c.jpg Vehículos estacionados frente a la universidad Intec en los alrededores de la avenida Los Próceres, donde continúan los trabajos de construcción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4605-4f0f7196.jpg Vehículos transitan en los alrededores de la avenida Los Próceres, donde continúan los trabajos de construcción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/f3a4708-2d8c746c.jpg Barras de seguridad colocadas enla avenida Los Próceres, donde continúan los trabajos de construcción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Avanzan en loss trabajos

Los trabajos de construcción en la avenida Los Próceres se han extendido hacia el carril del extremo sur de la vía, en dirección oeste-este, donde se realizan excavaciones y movimientos de tierra como parte del proyecto de transformación de la avenida República de Colombia y su conexión con la Jacobo Majluta.

Diario Libre constató la colocación de barreras de seguridad vial de concreto, vallas metálicas y señalización provisional para separar el área intervenida de los carriles que permanecen habilitados al tránsito y personal trabajando en el lugar.

Las obras forman parte del proyecto de solución vial y ambiental de la avenida República de Colombia, presentado por el Ministerio de Obras Públicas en julio de 2025.

Entre las intervenciones contempladas figura la construcción de un paso a desnivel en la intersección de las avenidas República de Colombia y Los Próceres, además de otras soluciones destinadas a mejorar la circulación vehicular.