Residentes de la calle Central, en el sector Barsequillo, municipio de Haina, provincia San Cristóbal, denunciaron este jueves que llevan alrededor de 22 días sin energía eléctrica, debido a una avería que las brigadas técnicas no han logrado solucionar.

Los afectados manifestaron que han realizado múltiples reportes a la empresa distribuidora de electricidad, pero las visitas de los técnicos no han conseguido restablecer el servicio en todas las viviendas.

Mary Lacy Peguero explicó que las interrupciones eléctricas han provocado daños en los electrodomésticos de su hogar. Indicó que la nevera de su madre se ha averiado en dos ocasiones y que para repararla deben buscar más de 8,000 pesos.

La residente también cuestionó que, pese a los reclamos, no reciben respuestas sobre los daños ocasionados a sus equipos.

Te puede interesar Más de 70 sectores de Higüey podrían quedarse sin electricidad este jueves

En tanto, Santo Teodoro Peguero afirmó que en su vivienda también han tenido que comprar motores para reparar la nevera debido a los problemas con el suministro eléctrico.

Pedro María Pérez, expresidente de la junta de vecinos de Guadalajara, sostuvo que las brigadas acuden al sector, realizan trabajos en las líneas y se marchan sin resolver el problema.

Como ejemplo, relató que durante una intervención realizada el día anterior, en la que participó un supervisor, los técnicos lograron restablecer el servicio en tres viviendas, pero dejaron otras 20 sin electricidad.

El comunitario explicó que cuando los residentes llaman para reportar la avería reciben como respuesta que el sistema figura energizado. Sin embargo, atribuyó esa lectura a que una de las líneas mantiene el suministro, mientras otras permanecen fuera de servicio.

Aseguró que los afectados han realizado hasta 20 reportes sin conseguir una solución definitiva y que, en ocasiones, les informan que enviarán correos a las brigadas, pero los trabajos no se completan.

Piden una solución

Los residentes hicieron un llamado a la empresa distribuidora para que envíe personal técnico capaz de identificar y corregir la avería, al tiempo que reclamaron una respuesta por los daños registrados en sus electrodomésticos.

Pérez aclaró que la comunidad no responsabiliza a los trabajadores que acuden a realizar las intervenciones, pero advirtió que la falta de soluciones está aumentando el malestar entre los residentes.

"Nosotros no estamos en contra de agresiones ni nada por el estilo, pero lo que el sur está haciendo es como llevando a una comunidad a una agresión", expresó.

El comunitario insistió en que los residentes pagan por el servicio eléctrico y que su reclamo es que se restablezca el suministro de manera permanente para las viviendas afectadas.