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Alta mortalidad vial en RD se recuerda en el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

A pesar de la reducción de muertes en 2025, el país sigue registrando un promedio de más de cinco fallecimientos diarios por accidentes de tránsito

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    Alta mortalidad vial en RD se recuerda en el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito
    Accidente de tránsito en La Altagracia. (ARCHIVO)

    La República Dominicana conmemora este domingo el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito con una de las tasas de mortalidad vial más elevadas del continente, pese a la reducción de los fallecimientos registrada durante 2025.

    Cifras de mortalidad

    El año pasado murieron 1,994 personas y otras 104,666 resultaron lesionadas, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En 2024 se habían registrado 2,971 fallecimientos y 136,828 lesionados.

    La reducción de las muertes fue del 32.9 %, aunque el saldo continúa representando un promedio superior a cinco fallecimientos diarios.

    Durante 2026, el observatorio ha publicado un acumulado de 1,001 fallecidos, pero la información disponible no permite establecer que corresponda al cierre de octubre o a noviembre. Tampoco se dispone de un balance nacional actualizado y comparable del número total de accidentes.

    RELACIONADAS

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó para la República Dominicana una tasa de 27.4 muertes por cada 100,000 habitantes, frente a un promedio mundial de aproximadamente 15. Ese indicador, correspondiente a 2021 y publicado en el informe mundial de 2023, situó al país en el segundo lugar de las Américas, después de Haití, y entre los de mayor mortalidad vial del mundo.

    • Las motocicletas constituyen el principal grupo de riesgo. Según los datos utilizados por la OMS, sus ocupantes representaban alrededor del 71 % de los fallecidos.

    Desafíos viales

    La conmemoración encuentra al país con el desafío de reforzar la fiscalización, controlar la velocidad, exigir cascos certificados y mejorar la seguridad de sus carreteras.

    La reducción estadística de 2025 constituye un avance, pero la persistencia de miles de víctimas evidencia que la seguridad vial continúa siendo un problema de salud pública.

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