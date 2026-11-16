Tapón de casi una hora para tomar el retorno en la avenida República de Colombia este lunes

Fotografía tomada por un conductor desde el interior del vehículo. ( DIARIO LIBRE. )

Conductores que transitan por la avenida República de Colombia denunciaron las largas filas y el congestionamiento vehicular registrados este lunes en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde tuvieron que esperar cerca de una hora para poder tomar el retorno habilitado en la vía.

El taponamiento afecta a quienes necesitan realizar esa maniobra para continuar su recorrido, en medio de los cambios en la circulación vehicular por los trabajos de construcción de una solución vial que se ejecuta en la zona.

La situación ha provocado retrasos en el desplazamiento de los conductores que utilizan este tramo de la avenida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-75624-am-5bb69ed5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-75652-am-acdb0d13.jpg Fotografía que muestra los trabajos delMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la avenida República de Colombia. (DIARIO LIBRE) ‹ >

Solución vial en construcción

El congestionamiento se produce mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecuta el proyecto de solución vial y ambiental de la avenida República de Colombia, presentado en julio de 2025.

La obra contempla un paso a desnivel en la intersección con la avenida Los Próceres, un distribuidor vial en Jacobo Majluta, un viaducto sobre la cañada de Arroyo Hondo y un túnel que atravesará el barrio Cuba.

Los trabajos están divididos en tres tramos, desde la autopista Duarte hasta Los Próceres. En esta última avenida también se construirá un puente sobre la cañada de Los Jardines.

Como parte de las intervenciones, se han ocupado espacios de la vía para excavaciones y movimientos de tierra, lo que ha requerido cambios en la circulación vehicular.