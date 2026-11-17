VIDEO | Cierran tramo de la avenida Doctor Defilló por inundaciones y provoca tapón en la Kennedy
A pesar de las advertencias, algunos conductores intentan cruzar la zona inundada, lo que ha llevado a que varios vehículos queden atrapados en el agua, generando taponamiento en los alrededores
El paso por la avenida Defilló, en la intersección con la avenida John F. Kennedy, fue cerrado este martes debido a las inundaciones que afectan la zona y dificultan el tránsito de vehículos en la zona y en la avenida Buenaventura Freites.
La medida fue tomada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para evitar que los vehículos queden atrapados en el agua.
- En la entrada hacia la avenida fueron colocados conos para impedir el paso.
Por el momento, solo permiten el acceso a las personas que se dirigen a las oficinas de Pasaportes, ubicadas en la intersección. También vehículos grandes se aventuraban a cruzar. Otros más pequeños al llegar al lugar y ver la realidad, se devolvían.
Medidas de seguridad
Pese a la advertencia, algunos conductores intentan cruzar el tramo inundado.
En el lugar se observa una yipeta que quedó varada en medio del agua, aparentemente luego de apagarse.
Impacto en el tránsito
El cierre también ha provocado un taponamiento en los alrededores.
Una conductora que utiliza habitualmente la avenida Defilló para llegar a su residencia dijo que este martes no pudo completar su recorrido y quedó atrapada en el congestionamiento.
La mujer explicó que llevaba más de una hora detenida en la Kennedy. "Una hora llevo yo es este tapón, que no fluye", expresó al describir el congestionamiento.
- Por el momento, los agentes de la Digesett que se encuentran viabilizando el tránsito indicaron que el cierre se prolongará hasta que baje el nivel de las inundaciones y los vehículos puedan cruzar sin dificultad.