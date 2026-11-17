El paso por la avenida Defilló, en la intersección con la avenida John F. Kennedy, fue cerrado este martes debido a las inundaciones que afectan la zona y dificultan el tránsito de vehículos en la zona y en la avenida Buenaventura Freites.

La medida fue tomada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para evitar que los vehículos queden atrapados en el agua.

En la entrada hacia la avenida fueron colocados conos para impedir el paso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-73749-pm-1-5058309a.jpeg Inundaciones en la avenida Defilló, en la intersección con la avenida John F. Kennedy, a causa de las lluvias de esta tarde. (DIARIO LIBRE/ HAROLYN GAVILÁN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-73758-pm-d6ff7664.jpeg Cierre del tramo de la avenida Defilló, en la intersección con la avenida John F. Kennedy, (DIARIO LIBRE/ HAROLYN GAVILÁN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-73749-pm-3e572749.jpeg Vehículo varado por la inundación. (DIARIO LIBRE/ HAROLYN GAVILÁN) ‹ ›

Por el momento, solo permiten el acceso a las personas que se dirigen a las oficinas de Pasaportes, ubicadas en la intersección. También vehículos grandes se aventuraban a cruzar. Otros más pequeños al llegar al lugar y ver la realidad, se devolvían.

Medidas de seguridad

Pese a la advertencia, algunos conductores intentan cruzar el tramo inundado.

En el lugar se observa una yipeta que quedó varada en medio del agua, aparentemente luego de apagarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/6bc9d664-382b-4033-a68b-ada55930e5dd-e6d0015c.jpg Intersección de las avenidas John F. Kenndy y Doctor Defillo, la noche del martes. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/7a4f289a-55eb-4278-9475-194a5ee287a8-63f23280.jpg Congestionamiento vehicular en la avenida Buenaventura Freites, que se convierte en Doctor Defilló luego de la Kennedy. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN) ‹ ›

Impacto en el tránsito

El cierre también ha provocado un taponamiento en los alrededores.

Una conductora que utiliza habitualmente la avenida Defilló para llegar a su residencia dijo que este martes no pudo completar su recorrido y quedó atrapada en el congestionamiento.

La mujer explicó que llevaba más de una hora detenida en la Kennedy. "Una hora llevo yo es este tapón, que no fluye", expresó al describir el congestionamiento.

Por el momento, los agentes de la Digesett que se encuentran viabilizando el tránsito indicaron que el cierre se prolongará hasta que baje el nivel de las inundaciones y los vehículos puedan cruzar sin dificultad.