Entre las novedades del renovado parque figura la instalación de un tobogán para el disfrute de los visitantes. ( CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional inaugurarán el próximo lunes 23 de noviembre el renovado parque José Núñez de Cáceres, cuya intervención abarcó 18,000 metros cuadrados e incluyó la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas, recreativas y áreas verdes.

La inauguración está programada para las 5:30 de la tarde. Entre las nuevas instalaciones figuran una cancha de fútbol , un parque para patinetas (skate park), una pista de bicicrós, un anfiteatro , una pared de escalar y un gimnasio al aire libre.

Los trabajos también incluyeron la rehabilitación de la pista perimetral para caminar, la adecuación de las aceras interiores con criterios de accesibilidad universal y el acondicionamiento de los jardines y las áreas verdes.

El espacio dispondrá, además, de un establecimiento comercial y una oficina de apoyo comunitario.

Mejoras en iluminación y seguridad

Como parte de la intervención, se instaló un sistema de iluminación LED y se automatizó el sistema eléctrico, con el objetivo de reducir el consumo energético.

El remozamiento también contempló la colocación de señalización informativa, puntos de reciclaje y mobiliario urbano fabricado con materiales reciclados.

Asimismo, se incorporaron murales artísticos destinados a fortalecer la identidad comunitaria del espacio.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y ejecutivos del Banco Popular han destacado la importancia de recuperar el parque como lugar de recreación, encuentro familiar y práctica deportiva.

Alianza para recuperar parques

La rehabilitación del parque José Núñez de Cáceres forma parte de una alianza público-privada entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional para recuperar espacios públicos de la capital.

De acuerdo con las instituciones, mediante esta colaboración se han remozado diez parques en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los espacios intervenidos figuran los parques Mirador Sur, Las Praderas, Rosa Duarte, Villa Francisca, Velazcasas, Cristo Libre, Jardines Los Cerezos, El Pedregal, Buenos Aires del Mirador y Los Girasoles.

Con la inauguración del parque José Núñez de Cáceres, ambas entidades sumarán otro espacio recreativo a su programa de recuperación de áreas públicas del Distrito Nacional.