Palacio Consistorial de la Ciudad Colonial. ( FOTO CEDIDA POR LA FUNDACIÓN NUEVO SENDERO )

El Palacio Consistorial y el Monumento Fray Antón de Montesinos se iluminaron esta noche con colores púrpura y turquesa, como parte de la conmemoración del Día del Llamado a la Prevención de la Violencia Doméstica y Sexual.

"Hoy iluminamos este emblemático Palacio Consistorial de la Ciudad Colonial para hacer visible una realidad que nos convoca a todos. Cada luz encendida representa nuestro compromiso de seguir educando, orientando y trabajando por una sociedad más justa, segura y libre de violencia", expresó, Diana Mejía, residenta de la Fundación Nuevo Sendero, entidad que realizó la actividad junto a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Mejía, presidenta de la Fundación y reconocida activista de origen dominicano, destacó que el encendido representa un símbolo de solidaridad y compromiso con las víctimas de violencia doméstica y sexual.

Asimismo, llamó a la sociedad a asumir una actitud activa frente a esta problemática que afecta a miles de familias.

De su lado, la secretaria general de la Alcaldía, Elizabeth Mateo, manifestó que la iniciativa se enmarca en los esfuerzos impulsados por la alcaldesa Carolina Mejía para promover el bienestar de los ciudadanos, en esta ocasión mediante un mensaje de solidaridad y un llamado a fomentar hogares donde prevalezcan el respeto, la dignidad y la seguridad.

Objetivos de la iniciativa

"Hoy iluminamos este Palacio Consistorial con un propósito que va mucho más allá de encender sus luces: queremos encender la conciencia, la esperanza y el compromiso de toda nuestra comunidad capitaleña en la prevención de la violencia doméstica y sexual", sostuvo Mateo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/a112e29b-6fa5-4453-8fb2-47197c88285a-d57c9dfa.jpg Participantes en la actividad. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓNNUEVO SENDERO)

La actividad forma parte de las iniciativas que desarrolla la Fundación Nuevo Sendero para crear conciencia sobre la violencia doméstica y sexual, promover la educación preventiva y fomentar alianzas entre instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias.

Además, busca fortalecer la solidaridad con las víctimas y motivar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una cultura de paz.

Una nota de prensa informa que el acto reunió a autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios e invitados especiales comprometidos con la prevención de la violencia doméstica y sexual.