El primer taxi aéreo en República Dominicana presentado por Williams Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU). ( ARCHIVO DL. )

A casi un año de su anuncio, el proyecto del primer taxi aéreo de República Dominicana todavía no despega. La aeronave permanece guardada y el servicio no ha comenzado a operar debido a la falta de permisos y de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Así lo confirmó a Diario Libre, William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y promotor de Taxi Aéreo Dominicano, quien explicó que aún están pendientes las autorizaciones requeridas para poner en marcha el servicio.

La aeronave pertenece al empresario, Karim Abu Naba'a, quien la adquirió y trasladó al país con el propósito de desarrollar esta modalidad de transporte.

Pérez Figuereo señaló que actualmente trabajan en la gestión de los permisos ante la Junta de Aviación Civil (JAC) y otras instancias vinculadas con la regulación de este tipo de transporte.

Explicó que, además de las autorizaciones, el proyecto requiere preparar espacios para el aterrizaje y descenso de pasajeros, entre ellos los techos de torres empresariales, hospitales, restaurantes y estaciones de televisión.

Desafíos de financiamiento

La propuesta contempla habilitar puntos de conexión en el área metropolitana para facilitar los desplazamientos y reducir el tiempo que las personas emplean en el tránsito terrestre.

Otro de los desafíos es el financiamiento. De acuerdo con Pérez Figuereo, cada aeronave tiene un costo aproximado de 600,000 dólares, por lo que continúan buscando empresarios nacionales e internacionales interesados en invertir.

El promotor sostuvo que, aunque el primer aparato ya está en territorio dominicano, el proyecto no ha recibido el respaldo que esperaba del Gobierno.

En ese sentido, cuestionó que el presidente Luis Abinader no se haya interesado en conocer la iniciativa ni haya convocado a sus responsables para explorar posibles formas de colaboración estatal.

No obstante, aseguró que continuará trabajando para materializar el proyecto, que considera una oportunidad para modernizar el transporte en el país.

Como parte de los planes, informó que están acondicionando un local para establecer una escuela de formación de pilotos, en coordinación con la escuela de la Aviación Civil.

También indicó que trabajan en la preparación de un salón en el parque industrial vehicular de la CNTU, donde esperan disponer de espacio para las actividades de capacitación y una pequeña pista de aterrizaje.

La iniciativa contempla reclutar jóvenes bachilleres para que comiencen a prepararse en la carrera de piloto.

Propuesta de taxi aéreo

La propuesta de incorporar taxis aéreos al sistema de transporte dominicano fue presentada públicamente por Pérez Figuereo en 2025, cuando anunció junto a Karim Abu Naba'a la llegada de un vehículo eléctrico volador de seis hélices.

En ese momento, el dirigente transportista explicó que el servicio comenzaría en el área metropolitana y proyectó que, en un período de seis años, la flotilla podría alcanzar unas 150 unidades.

También planteó utilizar los techos de edificios como estacionamientos y puntos de aterrizaje para conectar distintos lugares de la ciudad.

Sin embargo, hasta noviembre de 2026, la primera aeronave continúa sin entrar en servicio y sus promotores mantienen pendientes las gestiones regulatorias, la adecuación de la infraestructura y la captación de capital para desarrollar la flotilla.