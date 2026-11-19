Vista del parque José Núñez de Cáceres que será entregado el lunes 23 de noviembre. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Lo que comenzó como un proyecto para transformar una zona ambientalmente degradada en un espacio de recreación ciudadana vuelve a cobrar vida casi dos décadas después. El parque José Núñez de Cáceres, inaugurado en 2007, se prepara para una nueva etapa, luego de años marcados por el deterioro, las denuncias comunitarias y los esfuerzos institucionales por recuperar sus instalaciones.

El próximo lunes 23 de noviembre, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular Dominicano reinaugurarán este espacio público, tras una intervención de 18,000 metros cuadrados que incorpora nuevas instalaciones deportivas, áreas recreativas, jardines y mejoras en iluminación y accesibilidad.

La reapertura representa mucho más que una renovación física. También revive la historia de un parque concebido para devolver a la ciudadanía un terreno que durante años estuvo asociado a problemas ambientales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/3550d0d0-3e38-4c4e-b544-d7236b92c23c-84ec899d.jpg Una de las áreas del parque de la avenida Núñez de Cáceres. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/263c0a54-d0bb-44f5-84a6-5d4455b834b6-1dc15fc7.jpg Tendrá área para mascotas. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/4482c999-408b-482a-9a95-4f26e95f3c15-91707b38.jpg (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/afc2ab50-5335-45f5-b829-af804644ef75-9ff64e0c.jpg Entra al parque desde la avenida José Núñez de Cáceres. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ ›

De laguna a parque

El origen del parque se remonta a una intervención ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), durante el gobierno del presidente Leonel Fernández.

La obra, inaugurada el 28 de marzo de 2007, implicó una inversión cercana a los 350 millones de pesos y permitió transformar una antigua laguna contaminada en un área destinada al esparcimiento de las familias.

El proyecto despertó expectativas entre los residentes de los sectores próximos a la avenida José Núñez de Cáceres, que vieron en la recuperación del terreno una oportunidad para mejorar su entorno y disponer de un lugar donde caminar, ejercitarse y compartir.

Sin embargo, la transformación física no estuvo acompañada de una solución definitiva a los problemas de conservación que surgirían posteriormente.

El deterioro

Con el paso del tiempo, el parque comenzó a mostrar señales de abandono. Las deficiencias de mantenimiento, los problemas de iluminación y la acumulación de desperdicios afectaron progresivamente sus condiciones.

En julio de 2010, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, encabezado entonces por Roberto Salcedo, asumió el control del espacio, con el compromiso de garantizar su mantenimiento y vigilancia.

La medida constituyó un nuevo intento de preservar una infraestructura que había requerido una importante inversión pública.

No obstante, los problemas persistieron. En 2016, Diario Libre documentó el deterioro progresivo de las instalaciones, con denuncias relacionadas con agua estancada, falta de iluminación y otras condiciones que limitaban su aprovechamiento.

Casi una década después, en noviembre de 2025, el periódico volvió a encontrar un panorama preocupante: basura, maleza y áreas descuidadas evidenciaban que el parque continuaba enfrentando dificultades para mantenerse en condiciones adecuadas.

El reto de que la historia no se repita

La reinauguración abre una oportunidad para devolver a los residentes un espacio que ha sido testigo de casi dos décadas de transformaciones.

Un nuevo rostro para la ciudad La renovación que será entregada el lunes incluye una cancha de fútbol, un parque para patinetas, una pista de bicicrós, una pared de escalar, un anfiteatro y un gimnasio al aire libre. También fueron rehabilitados los senderos para caminar y las aceras interiores, bajo criterios de accesibilidad universal. Los trabajos abarcaron jardines, áreas verdes, señalización, mobiliario fabricado con materiales reciclados y puntos de reciclaje. El proyecto incorpora iluminación LED, automatización del sistema eléctrico, murales artísticos, un establecimiento comercial y una oficina de apoyo comunitario. La intervención forma parte de una alianza entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, mediante la cual se han recuperado diez parques de la capital.