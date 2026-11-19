Residentes en la parte norte de Santiago protestaron por el problema del suministro. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La turbidez provocada por las lluvias en las fuentes de captación de los acueductos ha generado quejas entre residentes de distintos sectores de Santiago, quienes denuncian dificultades para recibir agua potable y cuestionan la calidad del líquido que llega a sus hogares.

Las precipitaciones han complicado las operaciones de los sistemas de potabilización, situación que se refleja en interrupciones del suministro y en la llegada de agua turbia y con mal olor a comunidades de las zonas norte, sur y suroeste de la ciudad.

Ante esta situación, residentes de La Ciénega, La Delgada, La Playita y Los Cocos de Jacagua realizaron una protesta pacífica para exigir a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) soluciones a las dificultades que enfrentan.

Los comunitarios aseguran que llevan alrededor de dos meses sin recibir el servicio de manera regular y que, cuando llega el agua, presenta condiciones que les impiden utilizarla incluso para limpiar sus viviendas.

Bianca Peña, residente en la zona, explicó que las familias se ven obligadas a comprar agua a camiones cisterna, pese a las limitaciones económicas que enfrentan.

"Lo poco que llega viene con un mal olor. Uno está obligado a comprar el agua carísima porque no sirve ni siquiera para limpiar la casa", manifestó.

María Virgen Robles indicó que la falta de suministro las obliga a comprar tanques y camiones de agua para cubrir las necesidades del hogar.

Lorenza Sime, residente en La Playita, señaló que las lluvias de los últimos días han representado un alivio para las familias que no cuentan con cisternas ni tinacos donde almacenar el líquido.

Los residentes también atribuyen parte de las dificultades a las condiciones de los pozos tubulares que abastecen a esas comunidades, los cuales, según afirman, ya agotaron su vida útil.

Quejas en otras comunidades

Las denuncias por las dificultades en el suministro también se extienden a La Villa Magisterial, Arroyo Hondo, Valle Verde I y II, Las Flores y otros sectores de la zona sur.

Un representante de la junta de vecinos de Arroyo Hondo expresó su esperanza de que el problema se resuelva con los proyectos de infraestructura hídrica pendientes de ejecución.

En la zona suroeste también reportan dificultades los residentes de La Herradura, Barrio Lindo, Villa Progreso, Reparto Peralta y La Barranquita, entre otras comunidades.

Coraasan explica efectos de las precipitaciones

Nicolás Arias, director de Comunicaciones de Coraasan, explicó que las lluvias incrementan el arrastre de sedimentos hacia las fuentes de captación, lo que eleva los niveles de turbidez y obliga a detener temporalmente las plantas potabilizadoras.

Indicó que los sistemas deben interrumpir la producción cuando las precipitaciones elevan los niveles de sedimentos, debido a las dificultades que esto representa para el tratamiento del agua.

Agregó que, cuando se reanudan las operaciones, es necesario realizar procesos de retrolavado y limpieza de filtros, labores que también reducen la capacidad de producción.

El funcionario señaló que los sistemas ubicados en zonas bajas son los más afectados por el arrastre de sedimentos, situación que ha incidido en el servicio durante las últimas semanas.

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