Pese a las reiteradas quejas de pasajeros y los trabajos realizados por Diario Libre para denunciar que los autobuses del corredor Independencia no devuelven el cambio cuando los usuarios no pagan los 35 pesos exactos, la situación persiste.

Durante un recorrido realizado la mañana de este sábado por el corredor, el periodista pagó el servicio con un billete de 50 pesos, debido a que no tenía saldo en la tarjeta del Metro, pero el conductor no le devolvió los 15 pesos restantes.

Por otro lado, se pudo constatar que los autobuses tienen avisos que advierten a los pasajeros que deben pagar el monto exacto cuando utilizan efectivo.

"Si opta por pagar en efectivo debe hacerlo con el pago exacto RD$35.00. no se devuelve", indica uno de los letreros colocados en las unidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-11-at-115049-am-a5f02936-2f6f8851.jpeg Notificación dentro del autobús que notifica que no se devuelve (DARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Para la realización de este trabajo se trató de obtener una respuesta del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ni del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit) sobre esta problemática; Sin embargo, al cierre de esta información no se había obtenido información de ninguno de los organismos.

Situación genera malestar entre los usuarios

Durante el recorrido, el equipo también observó discusiones entre pasajeros y personal de los autobuses por la falta de devolución del cambio.

La situación genera malestar entre los usuarios, especialmente cuando el sistema de pago con tarjeta no funciona y deben recurrir al efectivo para completar su viaje.