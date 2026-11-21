La vicepresidenta Raquel Peña durante un encuentro con comunitarios en Gurabito, Santiago. ( CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE )

La vicepresidenta Raquel Peña calificó de penosa y dolorosa la muerte de la joven Melissa Medina, de 22 años, y llamó a las familias a orientar a sus hijos para evitar situaciones que pongan en riesgo sus vidas.

Peña habló sobre el caso el sábado, al ser abordada por periodistas durante un encuentro con comunitarios en el techado deportivo Luis Veras, del sector Gurabito, en Santiago.

"Ahí realmente el mensaje es a la familia", expresó la vicemandataria al ser preguntada por la muerte de Medina y el mensaje que podía enviar a las madres y a los jóvenes.

Peña exhortó a las madres, a las jóvenes y a los jóvenes a encaminarse por caminos que les permitan evitar situaciones como la ocurrida con la creadora de contenido y empresaria.

La vicepresidenta consideró que el hecho es doloroso para todo el entorno de la joven y sostuvo que la sociedad debe aprender de acontecimientos negativos como ese.

Reacciones oficiales

Durante el encuentro con la prensa, Peña también fue consultada sobre las medidas para prevenir los feminicidios y los casos en que mujeres habían acudido a las autoridades sin recibir, según las denuncias, la protección necesaria.

La funcionaria dijo que el Gobierno está tomando medidas, pero insistió en que la prevención requiere la participación de las familias, los vecinos y la sociedad en general.

"Es una situación muy triste y una situación que nosotros no podemos seguir permitiendo, pero tenemos que involucrarnos todos", manifestó.

Peña señaló que los feminicidios dejan consecuencias que afectan a los hijos, las madres y las abuelas de las víctimas, y definió el problema como un asunto nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/la-policia-investiga-a-dos-personas-por-muerte-de-melissa-medina-7e72ed82-c029b5cd.jpg La creadora de contenido Melissa Medina en una imagen de archivo. (TOMADA DE INSTAGRAM)

Investigación por la muerte de Melissa Medina

Medina murió la madrugada del martes 17 de noviembre en un apartamento de la torre Arpel 07, en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

La joven fue trasladada posteriormente a un centro médico, donde llegó sin signos vitales, según las informaciones publicadas por Diario Libre.

La Policía Nacional informó que, hasta el viernes 20 de noviembre, había entrevistado a Mariana Michelena Pascual, quien estaba con Medina, y a un vigilante del edificio.

El vocero policial, Diego Pesqueira, confirmó que Eliezer Salvador, de 60 años, quien también se encontraba en el apartamento, todavía no había sido entrevistado por los investigadores.

Ese mismo día, la Policía divulgó imágenes de las cámaras de seguridad de la torre en las que se observa el traslado de la joven por parte de las personas que la acompañaban.

Por su parte, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones y examinar cualquier otro posible delito que pudiera surgir durante el proceso.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, había informado que los hallazgos preliminares apuntaban a una falla cardíaca, aunque todavía no se había establecido qué la provocó.

Las autoridades estaban a la espera de los resultados definitivos de Patología Forense para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.