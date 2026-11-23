El parque Núñez de Cáceres cuenta con áreas deportivas para el disfrute de la familia. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular Dominicano inauguraron este lunes el remozamiento del parque José Núñez de Cáceres, ubicado en el sector Las Praderas, del Distrito Nacional, con una inversión de 96 millones de pesos.

El proyecto abarcó la intervención de 18,000 metros cuadrados e incluyó la renovación de las instalaciones, así como la incorporación de nuevas áreas recreativas, deportivas y culturales.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, manifestó su satisfacción por esta alianza público-privada que permitió recuperar el espacio recreativo.

"Gracias al Banco Popular por creer en esta obra. Hoy completamos trece espacios intervenidos junto al banco", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/a1bd97bf-dd6b-4379-a261-adfec298cc79-e3ba465e.jpg Al centro, la alcaldesa Carolina Mejía, durante el corte de cinta que deja inaugurada la remodelación del parque de la Núñez de Cáceres. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/8a51d2a9-12ba-446f-be6a-8e1c704837ed-5d281890.jpg La primera dama Raquel Arbaje, la alcaldesa Carolina Mejía y Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ ›

Mejía destacó que la unión entre ambos sectores constituye un ejemplo para el país y señaló que alrededor de 200 espacios públicos han sido recuperados durante su gestión.

"En nuestra visión de parque para todos hemos incorporado el aspecto deportivo porque consideramos que es fundamental para la salud de nuestra gente", indicó.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, manifestó su satisfacción por formar parte de la iniciativa y resaltó el valor de estos espacios para la convivencia ciudadana.

"Es un orgullo entregar este remozamiento del parque", expresó Paniagua, quien destacó que este tipo de proyectos contribuye a fomentar entornos que promuevan la vida en comunidad.

El ejecutivo también señaló que los parques son espacios que construyen historias y permanecen en la memoria de las familias que los hacen suyos.

"Por eso invertir en este tipo de iniciativa fortalece el tejido social de nuestro país. Gracias por la confianza de la comunidad en nosotros", manifestó.

Reacción de la comunidad

En representación de la comunidad, Juanita Canahuate, representante de la Junta de Vecinos del sector El Millón, destacó que una de las principales necesidades del parque era mejorar la iluminación, por lo que consideró que los trabajos representan un avance para los residentes de la zona.

"Aquí los niños también pueden correr. Un espacio como este es lo que hace que los niños se despeguen de la pantalla", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/0502b2fc-f9c6-4dc3-ae39-16e7aa9f7a68-24728c20.jpg Niños y adolescentes disfrutando de las instalaciones del parque. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Nuevas áreas recreativas y deportivas

El remozamiento del parque incluye un área de patinaje, una pista para bicicross y un rocódromo, que amplían las alternativas para la práctica deportiva de niños, jóvenes y adultos.

Además, incorpora un anfiteatro destinado a la realización de actividades culturales y comunitarias.

La intervención también contempló la renovación de senderos peatonales y áreas de estancia y descanso, la instalación de nuevo mobiliario urbano y sistemas de iluminación LED de bajo consumo, así como mejoras en materia de accesibilidad.

Asimismo, fue instalado un módulo de vigilancia con una cámara de 360 grados, a cargo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

A estos trabajos se suman la recuperación del paisajismo, la rehabilitación de las áreas verdes y la plantación de 200 nuevos árboles, que se agregan a los existentes para alcanzar alrededor de 400 ejemplares. También fueron instalados puntos limpios para la correcta disposición de los residuos.

Recuperación del espacio

El parque fue intervenido luego de varios años de deterioro en su infraestructura. Durante ese período, Diario Libre documentó denuncias sobre problemas de agua estancada, falta de iluminación y otras condiciones que afectaban el uso del espacio público.

La obra forma parte de una alianza público-privada entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional para la recuperación de espacios públicos de la capital.

Autoridades presentes

En la actividad estuvieron presentes, además de la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el expresidente de la República, Hipólito Mejía, y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, entre otras autoridades.

También participaron representantes comunitarios de sectores aledaños.