Cables del tendido eléctrico permanecen caídos en la intersección de las calles Guayubín Olivo y 10 W, en Vista Hermosa, Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ JESÚS VÁSQUEZ )

Varios cables del tendido eléctrico permanecen caídos desde hace una semana en la intersección de las calles Guayubín Olivo y 10 W, en el sector Vista Hermosa, municipio Santo Domingo Este.

La situación que representa un peligro para peatones, conductores y residentes de la zona.

En el lugar se observan numerosos cables colgando a baja altura, mientras otros permanecen sobre las aceras y el pavimento.

Algunos de estos también se encuentran alrededor de varias viviendas y un centro educativo primario que se encuentra en el cruce.

Servicios continúan afectados

Según los vecinos, quiénes prefirieron omitir sus nombres, el problema persiste desde hace aproximadamente una semana por los efectos del paso de un camión.

Aseguran que los inconvenientes con el suministro eléctrico ya fueron normalizados, pero continúan las dificultades con los servicios de televisión por cable e internet.

Los cables permanecen en distintos puntos de la vía pública, algunos enredados entre postes y estructuras cercanas, mientras otros cuelgan frente a establecimientos comerciales y propiedades residenciales.