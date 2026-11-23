El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, afirmó que ese municipio concentra el 34 % de las construcciones del Gran Santo Domingo, un dinamismo que atribuyó a la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector privado.

"Es una alianza con gente que quiere invertir y que cree en nuestra ciudad", expresó Astacio durante la entrega de 407 solares de la primera etapa del proyecto residencial Paraíso del Este, desarrollado por Pragma Capital.

El proyecto está ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella, en Santo Domingo Este. Entre los compradores hay dominicanos residentes en el exterior que adquirieron terrenos con fines de construcción o inversión.

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Durante el acto, el director general de Pragma Capital, el ingeniero Julio Cabrera, dijo que la entrega responde al compromiso asumido con los compradores. También informó que la empresa tiene 1,406 títulos de propiedad listos para entregar a los adquirientes.

Demetria Cepeda recibió uno de los títulos en representación de los propietarios. Agustín de los Santos, quien asistió acompañado de sus hijos, manifestó su satisfacción por contar con un terreno donde comenzar a construir su hogar.

En la actividad participaron, además, los diputados Amado Díaz y Bolívar Valera, la vicealcaldesa Ángela Henríquez y el presidente de la Sala Capitular, Antonio Feliz.

Características del proyecto

Presentado en noviembre, Paraíso del Este ofrece solares desde 193.14 metros cuadrados. Según la información suministrada por la empresa, el proyecto cuenta con sistemas de agua potable y aguas residuales, instalaciones eléctricas, aceras y contenes.

El diseño incluye áreas verdes, una cancha multiuso, juegos infantiles, un gimnasio al aire libre y senderos para caminar y trotar.

Como parte de la actividad de entrega, la empresa obsequió plantas a los propietarios para que las sembraran en sus terrenos y anunció una jornada de reforestación en los alrededores del residencial.

Pragma Capital también citó entre sus iniciativas comunitarias el programa "Recicla y Aprende", realizado en agosto, mediante el cual más de 100 niños de comunidades cercanas recibieron mochilas y útiles escolares a cambio de botellas plásticas. En enero, la iniciativa continuó con un intercambio de botellas por juguetes.