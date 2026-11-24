Las tapas pesan aproximadamente 40 libras y están fabricadas con fibra de vidrio reforzada. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) inició un programa de instalación de 1,500 tapas de fibra de vidrio reforzada en registros sanitarios y pluviales del Gran Santo Domingo, con una inversión aproximada de 12 millones de pesos, para reducir los riesgos de accidentes y enfrentar el robo de estas estructuras.

El director de la institución, Felipe Suberví, informó que las nuevas tapas cuentan con un sistema especial de seguridad, compuesto por bisagras y tornillos que las mantienen sujetas a la estructura, lo que dificulta su sustracción por parte de personas que se dedican a robar las tradicionales tapas metálicas para comercializarlas.

Los trabajos comenzaron en la avenida Expreso V Centenario, en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional, donde, según explicó el funcionario, la Caasd ha tenido que reponer las tapas en varias ocasiones debido a que son sustraídas.

Suberví indicó que cada unidad pesa aproximadamente 40 libras y está fabricada con fibra de vidrio reforzada, un material menos atractivo para quienes se dedican a sustraer y fundir piezas metálicas.

Explicó que esta primera partida de 1,500 tapas representa una inversión de alrededor de 12 millones de pesos y constituye el inicio de un programa que busca extenderse a los diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El funcionario manifestó que la institución trabajará en coordinación con todas las alcaldías del Gran Santo Domingo para identificar los lugares donde hagan falta estas estructuras y proceder a su instalación mediante brigadas especializadas de la Caasd.

Exhortó a los ciudadanos a comunicar a la institución los registros que permanezcan sin protección, a través de sus canales de atención, para que puedan ser atendidos oportunamente.

Suberví sostuvo que, aunque la Caasd está dispuesta a asumir la colocación de las tapas donde sean necesarias, la colaboración de la población resulta fundamental para garantizar su preservación.

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"Por más tapas que coloquemos, si la población no las cuida y los desaprensivos continúan utilizándolas para actividades que no son apropiadas, siempre vamos a tener registros descubiertos", expresó.

Agregó que la iniciativa forma parte del programa de intervención de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial que ejecuta la institución para mejorar el drenaje, reducir los riesgos para peatones y conductores y contribuir a la seguridad ciudadana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/23112026-caasd-inicia-colocacion-de-nuevas-tapas--adriana-suels--23-137dbd7d.jpg El proyecto se inició en la avenida Expreso V Centenario, donde es común la sustración de las tapas. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/23112026-caasd-inicia-colocacion-de-nuevas-tapas--adriana-suels--9-36f5f0bc.jpg Felipe Suberví (Fellito) mientras hablaba a la prensa durante el acto. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/23112026-caasd-inicia-colocacion-de-nuevas-tapas--adriana-suels--28-c2845186.jpg El objetivo es colcoar las tapas en todos los registros que falten en el Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/23112026-caasd-inicia-colocacion-de-nuevas-tapas--adriana-suels--7-75577151.jpg Las tapas pesan unas 40 libras. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/23112026-caasd-inicia-colocacion-de-nuevas-tapas--adriana-suels--27-d5b5e149.jpg Empleados de la Caasd colocan la nueva tapa en el avenida Expreso V Centenario. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ ›

Avanzan trabajos de alcantarillado

Durante la actividad, el director de la Caasd también se refirió a los trabajos de sustitución de tuberías que se ejecutan en distintos sectores del Distrito Nacional, entre ellos Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana y San Carlos.

Explicó que históricamente algunas de esas zonas utilizaban tuberías comunes para conducir las aguas residuales y las pluviales, una situación que se busca corregir mediante la instalación de redes independientes para cada tipo de drenaje.

Afirmó que esta intervención contribuirá a mejorar el funcionamiento del sistema y disminuir los problemas de inundaciones que afectan a esos sectores cuando se producen lluvias.

Al referirse a los trabajos en la avenida Correa y Cidrón con Winston Churchill, informó que las brigadas avanzan a buen ritmo y que la fecha programada para concluir los trabajos es el 15 de diciembre, siempre que las condiciones climáticas y otros imprevistos lo permitan.

Advirtió que, si surgen dificultades que impidan cumplir ese calendario, el tramo correspondiente al Malecón podría quedar pendiente para enero próximo.