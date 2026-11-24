Caasd instalará 1,500 tapas reforzadas en registros sanitarios y pluviales del Gran Santo Domingo
Invierte RD$12 millones en una primera etapa del proyecto
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) inició un programa de instalación de 1,500 tapas de fibra de vidrio reforzada en registros sanitarios y pluviales del Gran Santo Domingo, con una inversión aproximada de 12 millones de pesos, para reducir los riesgos de accidentes y enfrentar el robo de estas estructuras.
El director de la institución, Felipe Suberví, informó que las nuevas tapas cuentan con un sistema especial de seguridad, compuesto por bisagras y tornillos que las mantienen sujetas a la estructura, lo que dificulta su sustracción por parte de personas que se dedican a robar las tradicionales tapas metálicas para comercializarlas.
Los trabajos comenzaron en la avenida Expreso V Centenario, en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional, donde, según explicó el funcionario, la Caasd ha tenido que reponer las tapas en varias ocasiones debido a que son sustraídas.
Suberví indicó que cada unidad pesa aproximadamente 40 libras y está fabricada con fibra de vidrio reforzada, un material menos atractivo para quienes se dedican a sustraer y fundir piezas metálicas.
Explicó que esta primera partida de 1,500 tapas representa una inversión de alrededor de 12 millones de pesos y constituye el inicio de un programa que busca extenderse a los diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
El funcionario manifestó que la institución trabajará en coordinación con todas las alcaldías del Gran Santo Domingo para identificar los lugares donde hagan falta estas estructuras y proceder a su instalación mediante brigadas especializadas de la Caasd.
Exhortó a los ciudadanos a comunicar a la institución los registros que permanezcan sin protección, a través de sus canales de atención, para que puedan ser atendidos oportunamente.
Suberví sostuvo que, aunque la Caasd está dispuesta a asumir la colocación de las tapas donde sean necesarias, la colaboración de la población resulta fundamental para garantizar su preservación.
El robo de tapas de alcantarillas: el crimen de unos pocos que pone a todos en peligro
"Por más tapas que coloquemos, si la población no las cuida y los desaprensivos continúan utilizándolas para actividades que no son apropiadas, siempre vamos a tener registros descubiertos", expresó.
Agregó que la iniciativa forma parte del programa de intervención de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial que ejecuta la institución para mejorar el drenaje, reducir los riesgos para peatones y conductores y contribuir a la seguridad ciudadana.
Avanzan trabajos de alcantarillado
Durante la actividad, el director de la Caasd también se refirió a los trabajos de sustitución de tuberías que se ejecutan en distintos sectores del Distrito Nacional, entre ellos Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Juana y San Carlos.
Explicó que históricamente algunas de esas zonas utilizaban tuberías comunes para conducir las aguas residuales y las pluviales, una situación que se busca corregir mediante la instalación de redes independientes para cada tipo de drenaje.
Afirmó que esta intervención contribuirá a mejorar el funcionamiento del sistema y disminuir los problemas de inundaciones que afectan a esos sectores cuando se producen lluvias.
Al referirse a los trabajos en la avenida Correa y Cidrón con Winston Churchill, informó que las brigadas avanzan a buen ritmo y que la fecha programada para concluir los trabajos es el 15 de diciembre, siempre que las condiciones climáticas y otros imprevistos lo permitan.
Advirtió que, si surgen dificultades que impidan cumplir ese calendario, el tramo correspondiente al Malecón podría quedar pendiente para enero próximo.