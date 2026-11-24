La superficie de la estructura peatonal presenta tablas de madera deterioradas y desprendidas. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

A pesar de que la Plaza Güibia, ubicada en el malecón de Santo Domingo, es frecuentada diariamente por cientos de personas, uno de los tramos de esta popular zona de esparcimiento presenta un avanzado deterioro que genera preocupación entre quienes acuden al lugar.

El área afectada está situada frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington, donde una estructura en la que ocasionalmente se sientan personas a conversar y relajarse con la brisa del mar, presenta daños visibles, principalmente en la superficie cubierta de madera que ha comenzado a desprenderse y hundirse en algunos puntos.

En una parte del tramo, el piso se siente blando al pisarlo, mientras que debajo de la superficie las vigas presentan riesgos visibles, debido al desprendimiento del concreto y a las varillas oxidadas.

Ante esta situación, un equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó este martes un levantamiento técnico para identificar los daños y corregir la parte que se encuentra en peores condiciones.

Según explicaron los técnicos, el deterioro responde a una combinación de factores, entre ellos, la falta de medidas adecuadas durante la construcción de la estructura para evitar la situación actual.

Aunque el deterioro del tramo ha comenzado a preocupar a las personas que frecuentan el lugar, el Ministerio de Obras Públicas descarta que exista un peligro inminente de colapso.

Los técnicos de la institución indicaron que el área permanecerá abierta al público mientras se ejecutan los trabajos de intervención y que, más adelante, se realizará una reparación integral.

Visitantes piden mantenimiento y mayor atención

La plaza es visitada tanto por dominicanos como por turistas de todas las edades, incluidos niños, jóvenes y adultos mayores, que acuden para recrearse o realizar ejercicios.

Entre ellos figura Alex Sepúlveda, quien considera que las autoridades deben prestar atención al deterioro, debido a que se trata de un espacio peatonal utilizado durante el día y la noche.

"Son lugares peatonales por donde las personas caminan de noche, de día y a toda hora. Pueden ir caminando inconscientemente, caer en un hueco y hundirse. Son cosas a las que hay que prestarles atención", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-recorrido-por-el-malecon-adriana-suels-26-2cec793f.jpg Tablas de madera en mal estado en el tramo peatonal de la estructura. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-23-at-122401-pm-b0c83f25.jpeg Desprendimiento de concreto en las vigas que sirven de soporte a la estructura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-recorrido-por-el-malecon-adriana-suels-16-fcf7bde8.jpg Equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas realiza un levantamiento para evaluar los daños en la estructura. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ ›

De su lado, Carmen Rafaela Rodríguez, quien visita frecuentemente la plaza junto a su hijo para caminar y recrearse, consideró que estos espacios deben recibir mantenimiento constante.

"Nunca está de más embellecer y dar mantenimiento. Creo que es una zona turística que, mientras mejor luzca, más favorable será para todos, para nuestro país y para nosotros mismos", manifestó.

Rodríguez describió la plaza como un lugar de relajación, desde donde se puede contemplar el paisaje del malecón y desconectarse de las actividades cotidianas.

En tanto, César Jiménez sostuvo que el espacio debería mantenerse acondicionado permanentemente, al considerar que recibe tanto a turistas como a dominicanos.

"Mientras mejor exhibamos esta área, mejor hablarán de nosotros", expresó.

La Plaza Güibia suele acoger actividades multitudinarias, como conciertos, que aumentan la afluencia de personas y podrían acelerar el deterioro de la estructura.