VIDEO | Geólogo Osiris de León recomienda cerrar estructura deteriorada en Plaza Güibia
La superficie de madera presenta desprendimientos y hundimientos en varios puntos
El geólogo Osiris de León calificó este martes de preocupante el deterioro de una estructura de Plaza Güibia, ubicada en el malecón de Santo Domingo, y recomendó que el área debe ser cerrada hasta solucionar las columnas deterioradas.
"Lo que se ha podido ver es preocupante, primero porque se notan columnas que están agrietadas verticalmente y el tipo de grieta es una señal clara de sobreesfuerzo sobre el elemento estructural vertical", explicó.
El área afectada está situada frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington.
- El especialista consideró que las columnas que soportan las tarimas utilizadas para espectáculos artísticos en el área podrían estar sometidas a cargas superiores a las que fueron diseñadas para resistir.
A esta situación se suma, según explicó, la ubicación de la plaza en el borde costero, donde la estructura está expuesta al impacto del oleaje durante tormentas y huracanes, así como al agua salada.
Durante una entrevista con Noticias SIN, De León señaló que el cloruro de sodio presente en el agua de mar contribuye a la corrosión del acero que sostiene la estructura. Este proceso habría provocado el desprendimiento del hormigón y dejado las varillas expuestas al deterioro.
El geólogo aclaró que no se trata simplemente de acero oxidado, sino de una corrosión que compromete la unión entre el concreto y el refuerzo metálico, lo que afecta el funcionamiento estructural de las columnas.
Advirtió que el riesgo aumenta ante la posibilidad de concentraciones numerosas de personas sobre la estructura, debido a que las grietas observadas evidenciarían un sobreesfuerzo en los elementos de soporte.
"Y ahí es donde viene la preocupación porque el elemento estructural no está trabajando como está llamado a trabajar, imagínense con una sobrecarga multitudinaria porque el tipo de grieta es señal clara de que ese elemento estructural está sometido a un sobresfuerzo", dijo.
De León recomendó cerrar el área afectada mientras se sustituyen las columnas deterioradas por otras de mayor capacidad, de manera que puedan soportar adecuadamente el peso de la estructura.
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Daños visibles en la plaza
Durante un recorrido por el área afectada, situada frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington, un equipo de Diario Libre constató daños visibles en la estructura.
La superficie de madera, en su parte superior, presenta desprendimientos y hundimientos en varios puntos. En algunos tramos, el piso cede al pisarlo, mientras que debajo de la cubierta se observan vigas con desprendimientos de concreto y varillas expuestas y corroídas.