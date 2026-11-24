El geólogo Osiris de León calificó este martes de preocupante el deterioro de una estructura de Plaza Güibia, ubicada en el malecón de Santo Domingo, y recomendó que el área debe ser cerrada hasta solucionar las columnas deterioradas.

"Lo que se ha podido ver es preocupante, primero porque se notan columnas que están agrietadas verticalmente y el tipo de grieta es una señal clara de sobreesfuerzo sobre el elemento estructural vertical", explicó.

El área afectada está situada frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington.

El especialista consideró que las columnas que soportan las tarimas utilizadas para espectáculos artísticos en el área podrían estar sometidas a cargas superiores a las que fueron diseñadas para resistir.

A esta situación se suma, según explicó, la ubicación de la plaza en el borde costero, donde la estructura está expuesta al impacto del oleaje durante tormentas y huracanes, así como al agua salada.

Durante una entrevista con Noticias SIN, De León señaló que el cloruro de sodio presente en el agua de mar contribuye a la corrosión del acero que sostiene la estructura. Este proceso habría provocado el desprendimiento del hormigón y dejado las varillas expuestas al deterioro.

El geólogo aclaró que no se trata simplemente de acero oxidado, sino de una corrosión que compromete la unión entre el concreto y el refuerzo metálico, lo que afecta el funcionamiento estructural de las columnas.

Advirtió que el riesgo aumenta ante la posibilidad de concentraciones numerosas de personas sobre la estructura, debido a que las grietas observadas evidenciarían un sobreesfuerzo en los elementos de soporte.

"Y ahí es donde viene la preocupación porque el elemento estructural no está trabajando como está llamado a trabajar, imagínense con una sobrecarga multitudinaria porque el tipo de grieta es señal clara de que ese elemento estructural está sometido a un sobresfuerzo", dijo.

De León recomendó cerrar el área afectada mientras se sustituyen las columnas deterioradas por otras de mayor capacidad, de manera que puedan soportar adecuadamente el peso de la estructura.

Daños visibles en la plaza

Durante un recorrido por el área afectada, situada frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington, un equipo de Diario Libre constató daños visibles en la estructura.

La superficie de madera, en su parte superior, presenta desprendimientos y hundimientos en varios puntos. En algunos tramos, el piso cede al pisarlo, mientras que debajo de la cubierta se observan vigas con desprendimientos de concreto y varillas expuestas y corroídas.