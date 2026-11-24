Obras Públicas entrega carretera que facilitará el transporte de cosechas en Bahoruco. ( FOTO CEDIDA )

Después de más de 30 años de espera, los residentes y productores agrícolas de las comunidades comunicadas por la carretera Neiba–El Aguacate cuentan con una vía asfaltada que les permitirá transportar sus cosechas y desplazarse en mejores condiciones hacia los centros comerciales de la provincia Bahoruco.

La carretera fue entregada el pasado fin de semana por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, durante una actividad en la que también anunció nuevos proyectos viales destinados a mejorar la comunicación terrestre entre las provincias del Sur y Santo Domingo.

Durante décadas, las malas condiciones de la carretera representaron uno de los principales obstáculos para los agricultores de la zona, quienes enfrentaban dificultades para sacar sus productos hacia los mercados, especialmente durante los períodos de lluvias.

Residentes explicaron que el deterioro de la vía dificultaba considerablemente el tránsito de vehículos, situación que afectaba tanto las actividades agrícolas como el desplazamiento cotidiano de las familias.

Indicaron que, en determinadas épocas del año, transportar las cosechas se convertía en una tarea complicada debido a las condiciones del camino.

Con la entrega de la carretera, los comunitarios esperan mejorar la comercialización de sus productos agrícolas y reducir las dificultades que durante más de tres décadas afectaron sus actividades productivas.

Anuncian ampliación de carretera y elevado en Azua

Durante la entrega de la obra, el ministro Eduardo Estrella anunció que el Gobierno contempla ampliar a cuatro carriles el tramo comprendido entre la Circunvalación de Baní y el Cruce de Ocoa, con el objetivo de agilizar el tránsito hacia las provincias sureñas.

Asimismo, informó sobre la construcción de un elevado en el kilómetro 15 de Azua, punto donde se divide la circulación vehicular hacia San Juan y Elías Piña, así como hacia Barahona y otras provincias del Suroeste.

El funcionario sostuvo que estas intervenciones permitirán mejorar la conectividad de la región, reducir los congestionamientos y facilitar el desplazamiento de miles de personas que utilizan diariamente ese corredor vial.

“Todas esas obras acercan al capitaleño con el Sur, pero también acercan a ustedes con la capital”, expresó Estrella durante su intervención.

El ministro destacó que la reducción de los tiempos de desplazamiento también facilitará el reencuentro de las familias durante las festividades navideñas.

Recordó que anteriormente muchas personas residentes en Santo Domingo preferían permanecer en la capital debido a las dificultades que representaba viajar hacia sus comunidades de origen.

“Había mucha gente que decía: yo me quedo en la capital, porque se le hacía muy lejos, pero ahora van a venir a pasar la Navidad con su familia”, manifestó.

Reclamos por ampliación de la carretera Baní–San Juan

El anuncio del ministro se produce en momentos en que el diputado de San Juan, Frank Ramírez, ha venido impulsando la ampliación a cuatro carriles de la carretera Baní–San Juan, una demanda relacionada con el crecimiento del tránsito vehicular y la necesidad de mejorar la comunicación terrestre de esa provincia con Santo Domingo.

La ampliación anunciada por Obras Públicas comprende, por el momento, el tramo entre la Circunvalación de Baní y el Cruce de Ocoa, mientras que el elevado proyectado en el kilómetro 15 de Azua busca facilitar la circulación en uno de los puntos de conexión más importantes de la región.

Estrella no precisó durante sus declaraciones la fecha de inicio de estas nuevas intervenciones ni los recursos económicos que serán destinados a su ejecución.

Mientras tanto, la entrega de la carretera Neiba–El Aguacate representa una respuesta a un reclamo de más de tres décadas de comunidades rurales que dependen principalmente de la agricultura y que durante años enfrentaron dificultades para transportar su producción.