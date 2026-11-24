El regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Jorge Juan Féliz, propuso la creación de un sistema de parqueos municipales amistosos mediante acuerdos entre las alcaldías y establecimientos comerciales, empresas privadas e instituciones públicas, con el propósito de ampliar la disponibilidad de estacionamientos y contribuir a descongestionar el tránsito en la capital.

La iniciativa busca que negocios, plazas comerciales, bancos, supermercados y otras entidades pongan a disposición de los conductores sus espacios de estacionamiento durante los horarios en que no los utilizan, a cambio de incentivos municipales y garantías de seguridad.

Féliz explicó que la propuesta surgió de una experiencia personal, cuando tenía un negocio cuyos parqueos facilitaba a establecimientos vecinos durante los días y horarios en que permanecían cerrados.

Consideró que esta práctica podría convertirse en una política municipal organizada, con acompañamiento de la Policía Municipal, vigilancia, conexión de cámaras de seguridad a la red del sistema 9-1-1 y posibles incentivos, como reducciones de arbitrios o preferencias en la recogida de residuos sólidos.

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El concejal sostuvo que la iniciativa adquiere especial importancia ante los planes de rescate del bulevar de la avenida 27 de Febrero, debido a que uno de los principales inconvenientes de esa zona es la falta de espacios para estacionar vehículos.

Indicó que facilitar los parqueos de establecimientos comerciales durante las noches y los fines de semana permitiría que las familias visiten esos espacios, disfruten de la gastronomía y de las actividades recreativas, sin tener que ocupar las aceras ni obstaculizar las vías públicas.

Déficit de estacionamientos

El regidor reveló que, de acuerdo con levantamientos realizados en el polígono central del Distrito Nacional, existen apenas 1,269 espacios disponibles para estacionamiento en las calles, una cantidad que considera insuficiente frente a la población y la actividad comercial de esa demarcación.

Planteó que la propuesta sea complementada con una aplicación tecnológica que permita a los conductores identificar, en tiempo real, los establecimientos que tienen parqueos disponibles y los horarios en que pueden utilizarlos.

Féliz también defendió la construcción de parqueos disuasivos para que las personas puedan dejar sus vehículos en lugares estratégicos y continuar sus desplazamientos mediante el Metro y otros sistemas de transporte público.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de habilitar estacionamientos en los alrededores de la Plaza de la Cultura para quienes necesiten realizar diligencias en el Centro de los Héroes, el Congreso Nacional, el Ministerio de Trabajo o el Tribunal de Tierras.

Recordó que en 2018, durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas, se dejaron planificados unos 40 parqueos en el Gran Santo Domingo, diez de ellos en el Distrito Nacional, pero afirmó que hasta ahora solamente uno ha sido concluido y otro está en proceso de construcción.

Proyecto en estudio

Féliz informó que la propuesta de parqueos municipales amistosos ya fue presentada y se encuentra en estudio. Explicó que inicialmente estuvo en la Comisión de Tránsito del Ayuntamiento del Distrito Nacional y posteriormente fue remitida a la Dirección de Tránsito de esa institución.

Aseguró que ha conversado con representantes de bancos, empresas de mensajería, plazas comerciales y supermercados, quienes han manifestado interés en participar en la iniciativa.

Sobre el costo para los conductores, dijo que dependerá de la modalidad que establezca la administración municipal, pues los estacionamientos podrían ofrecerse gratuitamente, mediante un pago simbólico o con tarifas diferenciadas según los horarios.

El concejal consideró, además, que el éxito del proyecto dependerá de establecer reglas claras y sanciones para quienes incumplan las condiciones de uso, especialmente para evitar que los vehículos permanezcan estacionados más tiempo del autorizado.

En ese sentido, citó como ejemplos el comportamiento de los ciudadanos en el Metro de Santo Domingo, los bancos y los aeropuertos, donde, a su juicio, las normas se cumplen porque existen mecanismos de vigilancia y consecuencias para quienes las violan.

Movilidad y calidad de vida

El edil afirmó que Santo Domingo necesita cambiar el enfoque de sus políticas de movilidad urbana, al considerar que actualmente se privilegia el desplazamiento de vehículos particulares por encima de los peatones y el transporte público.

Recordó que la pirámide de movilidad establece como prioridad al peatón, seguido del transporte público, el transporte de carga y, finalmente, los vehículos y motocicletas privados.

Advirtió que los congestionamientos vehiculares representan pérdidas económicas y afectan la salud y la calidad de vida de los capitaleños. Citó estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según las cuales las pérdidas anuales por los tapones superan los 160 millones de dólares.

"Calle por calle se transforma una ciudad y ciudad por ciudad se transforma un país", expresó Féliz al defender la necesidad de impulsar una cultura de respeto a las normas y aprovechar la tecnología para mejorar la movilidad urbana.