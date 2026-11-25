La solución definitiva al problema del desbordamiento de aguas residuales en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, podría quedar solucionado en los próximos 20 días debido al avance de los trabajos de instalación de tuberías de 16 pulgadas.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) a través del Consorcio Solsanit avanza en la instalación de una nueva tubería.

Los trabajos comprenden el tramo de la avenida Enrique Jiménez Moya, entre la calle Correa y Cidrón y la avenida Independencia, hasta la calle Eduardo Vicioso.

Durante un recorrido por el lugar se observó el desplazamiento de maquinaria pesada y brigadas de trabajadores que realizan el relleno de las zanjas.

Aunque la obra se encuentra en una etapa avanzada, las labores generan lodo, polvo y dificultades para el tránsito vehicular y peatonal, además de inconvenientes para los residentes y usuarios de las vías intervenidas.

El director de la Caasd, Felipe Suberví (Fellito), explicó que los trabajos avanzan a buen ritmo.

"Estamos hablando de que ya pasamos la Independencia. Ya estamos en la Correa y Cidrón y Winston Churchill, y entendemos que en esta semana vamos a avanzar bastante", expresó el funcionario.

Indicó que la fecha programada para concluir la mayor parte de los trabajos es el 15 de diciembre, aunque aclaró que podrían presentarse imprevistos relacionados con las condiciones de la naturaleza o situaciones propias de la ejecución de la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado17-00f51306.jpg En este registro ya se hace conexión con la nueva tubería. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado22-57f92a7c.jpg Tuvos de 16 pulgadas con los que se espera se solucione el problema. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado36-371cb784.jpg Los trabajos han trastornado el tránsito. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado7-c3d187df.jpg Se espera que los trabajos esten terminados a más tardar el 15 de diciembre. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado28-6d141f67.jpg Trabajadores contratistas de la Caasd. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-reparacion-de-avenida-por-tuberia-dare-collado11-db76615f.jpg La tubería instalada en la avenida Jiménez Moya. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ ›

El director de la Caasd señaló que, de surgir inconvenientes que impidan completar el proyecto en el plazo previsto, quedaría pendiente para enero el tramo correspondiente al Malecón, con el que se completaría el circuito sanitario.

"Yo creo que, Dios mediante, si la naturaleza lo permite y los trabajos no presentan ningún inconveniente, terminaremos el 15 de diciembre o un poquito antes", manifestó Suberví.

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Características de la obra

El proyecto, iniciado hace unos 13 días, contempla la instalación de aproximadamente 1,472 metros de tubería de 16 pulgadas de diámetro, la construcción de 23 registros y la colocación de piezas especiales para garantizar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

De los registros contemplados, 10 tendrán profundidades de entre 1.50 y 2.00 metros, mientras que los otros 13 estarán ubicados a profundidades de entre 2.50 y 3.00 metros.

La intervención permitirá ampliar la capacidad de desfogue de las aguas residuales, que serán conducidas por gravedad hacia el colector propuesto y descargadas en un registro existente, según explicó la institución.

La Caasd estima que la infraestructura beneficiará directamente a una población de 19,080 habitantes y que tendrá capacidad para responder a la demanda de hasta 26,427 personas para el año 2036, tomando en cuenta un período de diseño de 20 años.